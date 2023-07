Song Hye Kyo khóc như mưa khi nhận giải Rồng xanh ở tuổi 42

Kể từ năm ngoái, Sports Chosun đã lần đầu tiên tổ chức lễ trao giải đặc biệt cho các nền tảng phát hành phim trực tuyến tại Hàn Quốc. Giải thưởng Blue Dragon Series (Rồng xanh truyền hình) vinh danh sự xuất sắc trong các bộ phim truyền hình và chương trình giải trí do các dịch vụ phát trực tuyến sản xuất, khác với các kênh truyền hình truyền thống.

Vào ngày 19/7, lễ trao giải năm 2023 đã được tổ chức tại Paradise City, Incheon, với sự trở lại của YoonA và Jun Hyun Moo của Girls' Generation trong vai trò MC. Tất cả các bộ phim truyền hình được phát hành từ ngày 1/5/2022 đến 31/5/2023 đều đủ điều kiện để được đề cử.

Song Hye Kyo bật khóc như nhận giải Rồng xanh ở tuổi 42

Song Hye Kyo rơi nước mắt khi nhận giải Rồng Xanh truyền hình lần thứ 2. Ảnh: IT.

Năm nay, Giải thưởng Blue Dragon Series giới thiệu một số giải thưởng mới: Daesang (Giải thưởng Grand Prize), Giải thưởng Nhạc phim và Giải thưởng Why Not (Tại sao không?) (dành cho nghệ sĩ hoặc tác phẩm truyền hình thúc đẩy sự thay đổi trong dịch vụ phát trực tuyến thông qua ý tưởng độc đáo hoặc thách thức).

Daesang (Giải thưởng Grand Prize) đầu tiên trong lịch sử đã được trao cho Song Hye Kyo nhờ vai diễn chính trong series gây tiếng vang "The Glory", trong khi bạn diễn của cô là Lim Ji Yeon giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Song Hye Kyo bật khóc tại lễ trao giải. Ảnh: IT.

Trên sân khấu chương trình, minh tinh 42 tuổi xúc động gửi lời cảm ơn đến các thành viên của đoàn làm phim "The Glory", từ đạo diễn Ahn Gil Ho, biên kịch Kim Eun Sook đến các bạn diễn. Đồng thời, Song Hye Kyo cũng gửi lời biết ơn đến mẹ đã luôn ủng hộ cô. "Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội này lần nữa, nên đây là lần đầu tiên tôi muốn dành lời khen ngợi bản thân mình. Bạn làm tốt lắm, Hye Kyo à!", cô chia sẻ.

Giải thưởng Phim truyền hình xuất sắc nhất của năm này thuộc về "Big Bet," trong khi giải thưởng Chương trình giải trí xuất sắc nhất thuộc về "Siren: Survive the Island."

Suzy giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong "Anna," trong khi Ha Jung Woo giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong "Narco-Saints". Park Ji Hoon cũng giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất với vai diễn chính trong "Weak Hero Class 1" và Shin Ye Eun giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất với series "Revenge of Others".

Song Hye Kyo là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và tài năng của Hàn Quốc. Cô sinh năm 1981 tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật vào năm 1996 khi mới 16 tuổi bằng vai diễn chính trong bộ phim truyền hình "First Love"

Sau đó, sự nghiệp của Song Hye Kyo phát triển vượt bậc với những vai diễn đáng chú ý trong nhiều bộ phim truyền hình thành công như "Autumn in My Heart" (2000), "All In" (2003), và "Full House" (2004). Cô đã trở thành một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc và được công nhận với khả năng diễn xuất tốt, cũng như sở hữu "nhan sắc quốc bảo".

Năm 2016, Song Hye Kyo tham gia bộ phim "Descendants of the Sun" (Hậu duệ mặt trời), cô đóng vai Yoo Si Jin, một sĩ quan quân đội đầy quyết đoán và lãng mạn. Bộ phim này đã gây sốt cả trong và ngoài nước, giúp cô trở thành một biểu tượng Hallyu trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, dù đạt thành công lớn về mặt danh tiếng. Nhưng bủa vây Song Hye Kyo luôn là những tranh cãi về diễn xuất, cô thường bị nhận xét đơn điệu và hời hợt. Song Hye Kyo được ghi nhận trở lại khi hóa thân Dong Eun trong "The Glory". Biểu hiện của cô ở nhiều cảnh được nhận xét "xuất thần", "điên dại", qua các bình luận của khán giả.