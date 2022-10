Ấn Độ đào tạo 3 triệu quan chức Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ mới nổi

Các quan chức sẽ tìm hiểu về AI / ML, học sâu, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Internet vạn vật, thực tế tăng cường và thực tế ảo, phân tích dữ liệu, máy bay không người lái và blockchain.



Hơn 3 triệu quan chức chính phủ của đất nước Ấn Độ sẽ được đào tạo về các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, máy học và blockchain để quản trị hiệu quả và cung cấp dịch vụ ở cấp cơ sở. Ảnh: @AFP.

Singh đã đưa ra thông báo này trong khi phát biểu đầu tiên tại hội thảo về Công nghệ mới nổi cho người đứng đầu các cơ sở đào tạo trung ương (CTI) và các cơ sở đào tạo hành chính cấp nhà nước (ATI) tại Học viện Hành chính Ấn Độ. 3 triệu quan chức chính phủ trung ương và tiểu bang sẽ được đào tạo thông qua CTI, ATI và Karmayogi – Chương trình Nhiệm vụ Đào tạo Trực tuyến của Chính phủ Tích hợp (iGOT-MK).

Ông nói, 25 CTI, 33 ATI cấp nhà nước và một số cơ sở đào tạo công chức khác cũng như Ủy ban Nâng cao Năng lực và Viện Công nghệ và Chính sách Wadhwani (WITP) cũng sẽ đạt được sứ mệnh tương tự.

AI và máy học có khả năng phát hiện gian lận trong khai thuế GST và Thuế thu nhập. Công nghệ chuỗi khối (blockchain) có thể được sử dụng để bảo mật hồ sơ và chứng chỉ. Vì thế mà Chính phủ sẽ tăng cường ra quyết định dựa trên dữ liệu thông qua phân tích. Các công chức sẽ học cách sử dụng những kỹ thuật này trong công việc và điều hành hàng ngày.

Singh cũng tuyên bố rằng chính phủ Ấn Độ "đóng một vai trò cân bằng tinh tế giữa việc sử dụng và thúc đẩy công nghệ". Điều quan trọng là những người ra quyết định đi đầu nhận ra tiềm năng của các công nghệ mới nổi. Ông lưu ý rằng các công chức không được mong đợi trở thành nhà khoa học hoặc nhà phát triển trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ phải hiểu cách thức, lý do và nơi sử dụng những công nghệ này.

Khi việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trở nên phổ biến hơn trong hành chính công, chính phủ Ấn Độ đã đặt ra các mục tiêu để cải thiện an ninh mạng. Vào tháng 9, Bộ phận Quản trị Điện tử Quốc gia (NeGD), trong khuôn khổ Đề án Nâng cao Năng lực, đã tổ chức chương trình đào tạo nhắm mục tiêu vào các quan chức an ninh thông tin chính (CISO) từ các chính phủ lãnh thổ trung ương, tiểu bang và liên minh, các cơ quan cấp dưới, các cơ quan quản lý khu vực công, các bộ phận kỹ thuật của lực lượng cảnh sát và an ninh, và các sĩ quan phụ trách an ninh hệ thống CNTT trong các tổ chức tương ứng của họ tại Ấn Độ.

Ấn Độ đào tạo 3 triệu quan chức Chính phủ trong lĩnh vực công nghệ mới nổi. Ảnh: @AFP.

Như Tạp chí OpenGov Asia đã báo cáo, khóa đào tạo chuyên sâu đặc biệt nhằm mục đích giáo dục, và cho phép các quan chức an ninh thông tin chính (CISO) hiểu các cuộc tấn công mạng một cách toàn diện và thấu đáo, tiếp xúc cần thiết với các công nghệ bảo mật mới nhất và chuyển các lợi ích của cơ sở hạ tầng điện tử có khả năng phục hồi cho các tổ chức cá nhân và công dân nói chung. Khóa đào tạo cũng tập trung vào việc cung cấp một cái nhìn tổng thể về các quy định pháp luật và cho phép các CISO xây dựng chính sách trong lĩnh vực an ninh mạng và xây dựng các kế hoạch quản lý khủng hoảng mạng cụ thể. Những người tham gia đã được nhắc nhở về các sáng kiến khác nhau của chính phủ trong các lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là Trung tâm bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia (NCIIPC), nơi giải quyết các mối đe dọa mạng tiềm ẩn đối với cơ sở hạ tầng quan trọng.

Chương trình đào tạo quy tụ một loạt các chuyên gia chủ đề từ các ngành, học viện và chính phủ để phát biểu về các vấn đề chính trong lĩnh vực an ninh mạng, bao gồm rủi ro quản trị và tuân thủ; xu hướng an ninh mạng mới nổi; bối cảnh của các sản phẩm an ninh mạng ở Ấn Độ; kế hoạch an ninh mạng và khủng hoảng mạng tại nơi làm việc; và ứng dụng và bảo mật dữ liệu.

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính (MoS), Pankaj Chaudhary thông báo với Quốc hội rằng tất cả các công nghệ mới nổi đang được điều chỉnh bởi Đạo luật Công nghệ Thông tin năm 2000. Theo MoS, chúng bao gồm các lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo, Blockchain, Drone, Thực tế tăng cường, Metaverse, Web 3.0, v.v.

Đề cao vai trò của Trí tuệ nhân tạo và Học máy trong quản trị, những công nghệ này có thể đóng một vai trò hiệu quả trong việc thực thi hiệu quả GST và Thuế thu nhập. Công nghệ Blockchain có thể hiệu quả trong việc bảo mật hồ sơ và chứng chỉ. Ảnh: @AFP.

Chaudhary nói thêm rằng chính phủ đã vạch ra một chiến lược quốc gia về những lĩnh vực mới nổi này. Ông nhấn mạnh thêm rằng 'Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo' và 'Chiến lược quốc gia về chuỗi khối' đã được xây dựng.

Mặt khác, Chiến lược quốc gia về AI đã được NITI Aayog phát hành vào đầu năm 2021. Tài liệu tầm nhìn đã tìm cách làm nổi bật tiềm năng của AI để giải quyết các vấn đề xã hội trong một loạt các lĩnh vực.

Ông cũng đảm bảo với các Nghị sĩ rằng chính phủ đã nhận thức được những công nghệ mới này và sự gia tăng nhanh chóng của chúng. Ông nói thêm rằng không gian không ngừng phát triển và hiện đang tuân theo Đạo luật CNTT năm 2000.

Chaudhary cũng tìm kiếm sự rõ ràng về các quy định xung quanh việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như NFT, ví tiền điện tử và metaverse. MoS cũng nói rằng các công ty khởi nghiệp làm việc trong không gian công nghệ mới nổi đang 'đạt được tiến triển kinh doanh tốt dựa trên tiện ích của các sản phẩm và dịch vụ của họ". Ông nhấn mạnh thêm rằng, nhiều công ty khởi nghiệp này cũng đang làm việc với chính phủ về một loạt các dự án cung cấp dịch vụ công, hành chính, thủ tục pháp lý.