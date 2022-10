Ấn Độ vừa ra mắt dịch vụ 5G, gọi đó là “một bước tiến tới kỷ nguyên mới”

Thủ tướng Narendra Modi hôm 1/10 đã ra mắt dịch vụ 5G ở Ấn Độ, đánh dấu sự khởi đầu của việc sử dụng mạng thế hệ tiếp theo ở nước này. Như vậy, Ấn Độ trở thành nền kinh tế lớn cuối cùng của châu Á khởi động mạng 5G, đánh dấu một làn sóng chi tiêu mới của các nhà mạng chi tiền khủng vào công nghệ không dây tốc độ cao được chào hàng để cách mạng hóa mọi thứ từ chơi game đến sản xuất và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, dịch vụ 5G sẽ không khả dụng trên toàn quốc trong tích tắc.

Thủ tướng Narendra Modi nói: "5G là sự khởi đầu của một không gian cơ hội vô hạn", đặc biệt là đối với giới trẻ của đất nước.

Mặc dù công nghệ di động thế hệ thứ năm - lần đầu tiên được giới thiệu ở Hàn Quốc cách đây ba năm - cho đến nay vẫn bị người tiêu dùng coi là chưa đạt được hiệu quả vì sự khan hiếm của các ứng dụng tương thích phù hợp, nhưng nhà khai thác địa phương do Reliance Jio Infocomm Ltd của tỷ phú Mukesh Ambani dẫn đầu đang đánh cược rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Họ đang tin tưởng vào hơn 600 triệu người dùng điện thoại thông minh của quốc gia sẽ chuyển sang mạng mới trong thời gian thích hợp, và cũng dựa trên các ngành đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển đổi kỹ thuật số.

Các nhà cung cấp dịch vụ Ấn Độ đã đồng ý chi ra 19 tỷ đô la chỉ hai tháng trước để phát triển mạng 5G, với mức 11 tỷ đô la của Reliance đứng đầu danh sách. Tập đoàn này đề xuất đầu tư thêm 2 nghìn tỷ rupee (25 tỷ USD). Bharti Airtel Ltd và Vodafone Idea Ltd vẫn chưa tiết lộ kế hoạch chi tiêu của họ về công nghệ mạng 5G.

Trong khi Reliance đã huy động được hơn 25 tỷ đô la từ các nhà đầu tư cấp vốn vào năm 2020 để giúp tài trợ cho việc mở rộng kỹ thuật số, nhưng nhu cầu chi tiêu lớn cho 5G có thể đè nặng lên tài chính của các đối thủ. Bharti & Idea không sinh lời có tổng nợ ròng là 37 tỷ đô la, và công ty sau này đã ngăn chặn phá sản bằng cách đưa 36% vốn chủ sở hữu của mình cho chính phủ Ấn Độ vào đầu năm nay thay cho các khoản phí mà họ không thể trả.

5G cũng sẽ mở ra những tiến bộ công nghệ trong nước như Thực tế ảo (VR), Thực tế tăng cường (AR) và hơn thế nữa. Những công nghệ này sẽ có ảnh hưởng từ đầu đến cuối đối với nhiều lĩnh vực - chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, giáo dục, quản lý thiên tai và những lĩnh vực khác. Ảnh: @AFP.

Tại sự kiện ra mắt hôm 1/10, Ambani cho biết mạng 5G của Jio sẽ phủ sóng toàn quốc vào tháng 12 năm sau, trong khi Mittal cho biết Bharti Airtel có kế hoạch làm như vậy vào năm 2024. Với quy mô chi tiêu khủng mới, một số chuyên gia cho biết các nhà mạng Ấn Độ khó có khả năng giảm về giá một lần nữa - điều đã được thử nghiệm vào năm 2016 khi Jio tham gia thị trường bằng cách cung cấp các cuộc gọi miễn phí và gói dữ liệu 4G giá rẻ, điều này đã khiến một số đối thủ phải ngừng kinh doanh.

Rajat Kathuria, giáo sư thỉnh giảng cấp cao tại Hội đồng Nghiên cứu Ấn Độ cho biết: "Họ có thể sẽ cung cấp dịch vụ 5G cho những phân khúc thị trường sẵn sàng trả cao hơn và cố gắng phục hồi nhiều nhất có thể trước khi cung cấp cho những người khác".

Con đường dài đến Ấn Độ của 5G đã bị cản trở bởi một số tranh cãi. Vấn đề chính là về mức độ an toàn của thiết bị Trung Quốc - một vấn đề quan trọng đối với một quốc gia có xung đột biên giới với nước láng giềng phía bắc. Năm ngoái, các nhà mạng đã quyết định tránh các nhà cung cấp Trung Quốc như Huawei Technologies Co và ZTE Corp, thay vào đó chọn liên kết với các nhà sản xuất như Ericsson AB, Nokia Oyj và Samsung Electronics Co, nhưng điều này có khả năng làm tăng chi phí của họ.

Ambani cho biết tại sự kiện ra mắt: "Ấn Độ có thể đã bắt đầu hơi muộn, nhưng chúng tôi sẽ hoàn thành trước bằng cách tung ra các dịch vụ 5G có chất lượng cao hơn và giá cả phải chăng hơn". Ông nói, công nghệ này có thể mang lại nền giáo dục ưu việt, giá cả phải chăng và phát triển kỹ năng cho người dân Ấn Độ bình thường và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa".

Cung cấp độ trễ thấp và tốc độ dữ liệu nhanh hơn khoảng 100 lần so với 4G, công nghệ này có tiềm năng cho phép nhiều ứng dụng nâng cao như ảnh ba chiều, ảnh đại diện 3D của những người trong metaverse và y học từ xa, trong đó cho phép truyền video và dữ liệu gần như tức thời giúp phẫu thuật viên để phẫu thuật từ xa bằng cách sử dụng dao mổ robot. Cho đến nay, các ứng dụng như vậy quá chậm để phát triển.

5G cũng sẽ kích hoạt các dịch vụ và sản phẩm mới được hỗ trợ bởi công nghệ Internet of Things (IoT). Các khả năng tiên tiến được cung cấp bởi mạng 5G cũng sẽ thúc đẩy các mô hình kinh doanh mới.

Công nghệ 5G thế hệ tiếp theo cũng sẽ có tác động đến cách thức sản xuất và phân phối hàng hóa. Các ứng dụng của 5G trong lĩnh vực sản xuất bao gồm giảm chi phí, giảm thời gian ngừng hoạt động, giảm thiểu lãng phí và cải thiện năng suất. 5G dự kiến sẽ đưa chi phí hậu cần xuống 5% từ mức 13-14% hiện tại.

Đối với những người mới bắt đầu, 5G là thế hệ tốc độ dữ liệu mới hơn, không chỉ giúp tải xuống của bạn nhanh hơn mà còn mở đường cho một số trường hợp sử dụng mới từ trò chơi trên đám mây đến các phương tiện tự hành.

Các dịch vụ 5G sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. 13 thành phố nơi mạng 5G sẽ được triển khai đầu tiên bao gồm Ahmedabad , Bengaluru, Chandigarh , Chennai , Delhi , Gandhinagar , Gurugram, Hyderabad , Jamnagar, Kolkata , Lucknow , Mumbai và Pune.

Phần còn lại của các thành phố, thị trấn và làng mạc của Ấn Độ sẽ có quyền truy cập vào mạng thế hệ tiếp theo trong những tháng tiếp theo và trong vòng hai đến ba năm tới, mạng 5G được thiết lập để đến với toàn bộ Ấn Độ.

Các dịch vụ 5G cũng được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng để đạt được mục tiêu kinh tế là đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế trị giá 5 nghìn tỷ USD vào năm 2024-25. Theo các chuyên gia, 5G sẽ có tác động kinh tế tích lũy 1 nghìn tỷ USD vào năm 2035 và có thể mang lại GDP bổ sung 150 tỷ USD cho đất nước, trong giai đoạn 2025-40.