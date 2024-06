An Giang: 3 người trong gia đình bị điện giật tử vong thương tâm

Sáng 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, qua công tác khám nghiệm, nguyên nhân ban đầu vụ 3 người trong gia đình tử vong, được xác định do điện giật.

Các nạn nhân tại hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin, trước đó, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16/6, chị Lê Thị Tuyết Loan (SN 2000, trú ấp Long Phước, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú) đi ra sau nhà của Ngô Văn Hùng (SN 1973, là anh chồng của Loan) phát hiện Ngô Văn Vũ Linh (SN 2017, con của Hùng) nằm bất động. Loan kêu nhưng Linh không trả lời nên Loan leo lên nhà anh Hùng thì phát hiện anh Hùng và chị Lê Thị Cúc (SN 1979, vợ anh Hùng) cũng đã tử vong.

Hốt hoảng chị Loan tri hô và trình báo Công an xã Ô Long Vĩ.

Hiện trường nơi phát hiện cháu Linh. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi được Công an huyện Châu Phú báo cáo vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xuống hiện trường phối hợp cùng Công an huyện Châu Phú tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, nguyên nhân ban đầu xác định anh Hùng, chị Cúc và cháu Linh tử vong do điện giật.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Phú phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.