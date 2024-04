An Giang: Đã khống chế được vụ cháy rừng trên núi Cô Tô

Theo thượng tá Nguyễn Văn Tính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn, sáng nay tại khu vực cháy rừng hiện có khoảng 6 - 7 điểm còn phát sinh khói. Huyện Tri Tôn đang huy động phương tiện chữa cháy, cùng lực lượng hơn 200 người tiếp cận các điểm khói, dùng bình chữa cháy đeo vai, bình nước xách tay và dụng cụ dập lửa để dập tắt hoàn toàn.

Khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) đã cơ bản được khống chế. Ảnh: NVV chụp lúc sáng 27/4.

Ngoài vụ cháy rừng trên núi Cô Tô còn vụ cháy rừng tầm vông tại khu vực đồi 400 thuộc núi Dài (ấp An Thành, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn), Trạm quản lý rừng và Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn kết hợp lực lượng quân sự, công an và chính quyền, nhân dân địa phương xã Lương Phi, với gần 200 người tham gia chữa cháy rừng.

Khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô (ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) sáng nay. Ảnh: NVV

Tối 26/4, đám cháy bùng phát mạnh, lan nhanh, đe dọa khu dân cư ấp An Thành còn cách khoảng 300m, nên cần lực lượng cấp trên chi viện. Huyện đã huy động thêm nhiều lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ các xã, thị trấn lân cận tham gia chữa cháy. Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Tịnh Biên (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang) đã chi viện 2 xe chữa cháy chuyên nghiệp, cùng trên 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ.

Đến hơn 22 giờ, tối 26/4, đám cháy khu vực đồi 400 được khống chế hoàn toàn, không còn ảnh hưởng đến khu dân cư nhưng hiện trường ở các khu vực hóc đá, lò ảng lửa vẫn còn cháy âm ỷ. Diện tích đám cháy khoản trên 6ha, cháy lướt gốc cây tre, tầm vông, ít ảnh hưởng đến cây rừng.

Đám cháy Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô tối 26/4. Ảnh: NVV

Song song đó, đám cháy khu vực đồi 300 đến sáng 27/4 chỉ còn khói vài điểm, lực lượng chức năng đang tập trung dập tắt hoàn toàn.