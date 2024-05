An Giang: Kỷ luật Ban Thường vụ Huyện uỷ Chợ Mới 2 nhiệm kỳ An Giang: Kỷ luật BTV Huyện ủy Chợ Mới 2 nhiệm kỳ và hàng loạt cán bộ nguyên lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện

Chiều 24/5, thông tin từ Tỉnh ủy An Giang cho biết, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang vừa tổ chức họp do ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì.

Tại phiên họp này, BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với BTV Huyện ủy Chợ Mới (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và (nhiệm kỳ 2020 - 2025), cùng nhiều đảng viên vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng nhiều đảng viên vi phạm. Ảnh: TL Theo đó, BTV Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ luật cảnh cáo BTVụ Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020. BTV Tỉnh ủy An Giang nhận thấy, BTV Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo để UBND huyện, một số ngành của huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trên địa bàn huyện. Vi phạm, khuyết điểm của BTV Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. BTV Tỉnh ủy An Giang cũng quyết định kỷ luật khiển trách BTV Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025, do đã vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để UBND huyện, một số ngành huyện và UBND xã, thị trấn có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công; tạm ứng nguồn vốn ngân sách; công tác đấu thầu, đấu giá, thực hiện các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, sửa chữa và công tác thanh tra trên địa bàn huyện. Vi phạm, khuyết điểm của BTV Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. BTV Tỉnh ủy An Giang cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trương Trung Lập (đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Thị 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới), nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2016 - 2021; bà Trần Thị Yến Châu, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ông Trần Hồng Bon, Ủy viên BTV Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2011 - 2016, nguyên Bí thư - Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Mới. Hàng loạt cán bộ là nguyên Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới bị kỷ luật. Ảnh: PV Đồng thời, kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Thanh Phong, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo kết luận, các đảng viên trên đã vi phạm Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang cũng thi hành kỷ luật khiển trách ông Đoàn Thanh Lộc, Ủy viên BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026; nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Luông (huyện Chợ Mới). Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu ông Cù Minh Trọng, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới nhiệm kỳ 2021 - 2026 (từ tháng 8/2021 đến nay) kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Với vai trò người đứng đầu UBND huyện ông Cù Minh Trọng đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước nhưng có xem xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. BTV Tỉnh ủy An Giang kết luận: Ông Võ Nguyên Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới; ông Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên, nguyên Bí thư Huyện ủy Chợ Mới có khuyết điểm vi phạm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát nhưng xét các nguyên nhân chủ quan, khách quan, thời gian, thời điểm, bối cảnh xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu ông Võ Nguyên Nam và ông Nguyễn Hồng Đức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tham khảo thêm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật 2 nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và Sóc Trăng

