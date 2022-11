An Giang: Bắt 2 đối tượng bán trái phép hóa đơn ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Sáng 20/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Minh Trọng và Trần Thị Thu Trinh về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn".

