An Giang: Bắt xe tải chở gần 8 tấn thịt trâu, bò đông lạnh không rõ nguồn gốc

Sáng 17/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc của gần 8 tấn thịt trâu, bò đông lạnh nghi nhập lậu được vận chuyển trên xe tải bị bắt giữ vào một ngày trước.

Gần 8 tấn thiệt trâu, bò đông lạnh bị bắt giữ không rõ nguồn gốc. Ảnh: Tiến Tầm

Rạng sáng hôm qua (16/11), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện An Phú, khi đến quốc lộ 91C thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái phát hiện xe tải biển kiểm soát 50H-018.09 do tài xế Đặng Văn Ngọc (quê Quảng Bình) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe tải có gần 8 tấn thịt trâu, bò đông lạnh, trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng nhận kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh và một số giấy tờ khác không hợp pháp so với thực tế hàng hóa trên xe.

Vụ việc sau đó được lực lượng chức năng lập biên bản, tạm giữ hàng hóa và phương tiện để phục vụ điều tra.