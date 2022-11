An Giang sẽ bắn pháo hoa tại lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh

Theo đó, nhằm thiết thực chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022), Tỉnh ủy An Giang, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 – 2022) thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất Nam Bộ và con người An Giang trong tiến trình lịch sử.

Ban Tổ chức các Hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang thông tin về lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832-22/11/2022). Ảnh: Hồng Cẩm

Ngày lễ khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân tiếp tục phấn đấu không ngừng, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển An Giang– quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu tiềm năng, lợi thế và hình ảnh vùng đất, con người An Giang đến với bạn bè trong nước và ngoài nước.

Bên cạnh đó, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI đã đề ra.



Một gốc đô thị sầm uất của TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang tổ chức vào lúc 17h ngày 22/11, tại Quảng trường Trưng Nữ Vương, TP.Long Xuyên, với khoảng 600 đại biểu Trung ương, các tỉnh thành bạn, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thanh niên xung phong... và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham dự.

Tại buổi lễ sẽ có chương trình nghệ thuật có chủ đề "An Giang - 190 năm hành trình cùng đất nước", được dàn dựng với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc gồm: Nhớ về nguồn cội; truyền thống chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước; An Giang ngày mới.

Tại lễ kỷ niệm sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa 15 phút, từ 21h05 đến 21h20.