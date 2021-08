An Giang: Bắt giữ thêm 2 đàn em bà trùm buôn lậu Mười Tường lúc đang tìm cách từ Campuchia về Việt Nam

Hai đối tượng gồm Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ tại khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Trần Văn Phương (SN 1973, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Hai đối tượng gồm Võ Văn Kha và Trần Văn Phương bị Công an An Giang phát lệnh truy tìm trước đó. Ảnh: Công an An Giang

Cả 2 đối tượng có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới do Mười Tường (tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, SN 1969, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cầm đầu.



Cụ thể, vào khoảng 5h20 ngày 12/8, Tổ công tác của Chốt bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp Công an xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra mật phục chống buôn lậu và nhập cảnh trái phép.

Hai đối tượng gồm Võ Văn Kha và Trần Văn Phương bị Công an An Giang và lực lược chức năng bắt giữ trên tuyến biên giới, trong lúc đang tìm cách nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: Công an An Giang

Khi lực lượng đến khu vực Cột mốc 263 (cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 20m, thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông), đã phát hiện 2 đối tượng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại và mời về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông để kiểm tra. Tại đây, 2 đối tượng khai tên Võ Văn Kha và Trần Văn Phương.

Qua khai thác nhanh, cả Kha và Phương khai nhận khoảng tháng 8/2019, 2 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê. Đến ngày 12/8, cả hai nhập cảnh về Việt Nam qua khu vực gần Cột mốc 263 và bị lực lượng phát hiện, bắt giữ.

Xác minh danh tính của Võ Văn Kha tại Công an Phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc và Trần Văn Phương tại Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, được biết, 2 đối tượng này đang có lệnh truy tìm của Công an tỉnh An Giang vì có liên quan đến vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang, do Mười Tường cầm đầu.

Ngày 9/7, Công an An Giang bắt giữ bà trùm buôn lậu Mười Tường sau thời gian lẩn trốn. Ảnh: Công an An Giang

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 4 triệu đồng đối với Kha và Phương về hành vi Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo đúng quy định. Đồng thời, cơ quan này cũng bàn giao 2 đối tượng trên cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 30/10/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức bắt giữ một nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, An Giang.

Lực lượng công an khám xét nhà đối tượng Mười Tường. Ảnh: Công an An Giang

Đến ngày 9/7, sau khi bắt giữ Mười Tường và các đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng qua biên giới (sau thời gian bỏ trốn), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã đồng loạt khám xét 15 địa điểm là nơi ở của các đối tượng và nhiều cửa hàng kinh doanh vàng có liên quan trên địa bàn TP.Châu Đốc và huyện An Phú. Qua đó, cơ quan điều tra thu giữ được khoảng 36kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan.



Liên quan đến vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố tổng cộng 17 bị can và vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.