An Giang: Bắt hai vợ chồng vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu

Lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm

Theo thông tin, trước đó khoảng 1h sáng 12/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, Tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện An Phú phát hiện một chiếc ghe biển kiểm soát CT-07612 đang lưu thông từ biên giới Campuchia vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn, Tổ công tác tiến hành truy đuổi dọc theo tuyến sông Hậu.

Đến khu vực ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Lúc này trên ghê có Lê Toàn Trung (SN 1986, trú tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), cùng vợ Nguyễn Thúy Oanh (SN 1989).

Lê Toàn Trung

Nguyễn Thúy Oanh

Tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên ghe có vận chuyển 2.000 bao tải màu trắng bên ngoài có ghi chữ nước ngoài, bên trong chứa đường cát, với tổng trọng lượng 100 tấn, không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số đường cát trên.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản đối với Trung và Oanh về hành vi "Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới".

2.000 bao tải màu trắng bên ngoài có ghi chữ nước ngoài, bên trong chứa đường cát

Tại cơ quan Công an, bước đầu Trung và Oanh khai nhận vận chuyển thuê số đường cát trên cho người khác từ Campuchia về Việt Nam. Khi vừa qua biên giới vào Việt Nam thì bị lực lượng Công an An Giang bắt quả tang.

Hiện, Trung và Oanh cùng phương tiện và toàn bộ số đường cát trên được bàn giao cho Công an huyện An Phú tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.