Bộ Công an “xem xét, giải quyết” việc chuyển nhượng đất ở số 152 Trần Phú, quận 5, TP.HCM của Vinataba

Chiều 26/12, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo về tình hình và kết quả công tác công an năm 2024; phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2025 và định hướng công tác tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Tại Họp báo, các phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến các dấu hiệu sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và cổ phần hóa, thoái vốn.

Khu đất vàng số 152 Trần Phú, quận 5, TP.HCM.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ (C03) cho biết, liên quan tới việc quản lý tài sản Nhà nước tại Vinataba tại dự án 152 Trần Phú, phường 4, quận 5 (TP.HCM), ngày 23/7/2018, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý vốn, tài sản và tái cơ cấu Vinataba.

Ngày 20/9/2022, Thanh tra Chính phủ ra kết luận thể hiện một số sai phạm tại dự án 152 Trần Phú và giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì cùng Bộ Tài chính, UBND TP.HCM, Vinataba và bộ ngành liên quan thu hồi cơ sở nhà đất và xử lý các phát sinh trong quá trình thu hồi.

Đại diện C03 Bộ Công an trả lời tại Họp báo.

Theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc đến ngày 31/12/2023 chưa thực hiện được việc thu hồi, cần chuyển Cơ quan điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định.

Đại diện C03 cho biết, căn cứ vào các kết luận thanh tra trên, Bộ Công an tiếp tục nắm tình hình liên quan đến việc thực hiện quyết định thu hồi này và xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết, khu đất tại địa chỉ 152 Trần Phú được cấp cho Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam từ năm 2005. Sau đó, Vinataba mang quyền sử dụng khu đất góp vốn vào Công ty TNHH Vina Alliance.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong quá trình cổ phần hóa, Vinataba có nhiều vi phạm trong việc hợp tác triển khai dự án, thoái vốn và chuyển nhượng khu "đất vàng" tại số 152 Trần Phú. Việc này bị đánh giá "không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp Nhà nước".

Vinataba đã làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng đất 152 Trần Phú; không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, có nguy cơ thất thoát tiền của Nhà nước, của doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì cùng Bộ Tài chính, UBND TP.HCM và các bộ, ngành liên quan thu hồi khu đất trên và xử lý những phát sinh trong quá trình thu hồi.

Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị liên quan cũng chưa công bố phương án giải quyết vụ việc, cũng như xử lý các cá nhân, tập thể theo kiến nghị, chỉ đạo.

Liên quan vụ việc, ngày 25/10/2023, UBND TP.HCM đã ra Quyết định số 4856 về việc thu hồi khu đất số 152 Trần Phú; yêu cầu Vinataba và Công ty TNHH Vina Alliance bàn giao khu đất này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM tiếp nhận, quản lý theo quy định; đồng thời bàn giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp.