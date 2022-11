Tối 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đang xác minh vụ việc 3 người đàn ông tử vong bất thường, nghi do điện giật.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, khoảng 11h30 cùng ngày, anh Ngô Hoàng Tiến (SN 1991, ngụ xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) phát hiện ông Nguyễn Hồng Kha (SN 1982, ngụ khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu) tử vong tại trạm bơm thuộc tổ 20, khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu.

Sau đó, tiếp tục tìm xung quanh dưới nước thì phát hiện thêm ông Trần Văn Tùng (SN 1963, ngụ khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu) và ông Lê Hữu Tỉ (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tử vong gần khu vực.

Nghi vấn ban đầu khiến 3 nạn nhân tử vong trong khu vực gần nhau là do điện giật.

Hiện Công an thị xã Tân Châu đang báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh An Giang đề nghị thành lập đoàn khám nghiệm để xác minh, làm rõ nguyên nhân.