Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang: Mực nước cao nhất trong đợt này trên sông Hậu tại TP.Long Xuyên (An Giang) có khả năng ở mức trên báo động III, từ 0,2-0,3m; trên Rạch Ông Chưởng tại huyện Chợ Mới (An Giang) có khả năng đạt mức báo động III; trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao (huyện Phú Tân, An Giang) có khả năng ở mức trên trên báo động II từ 0,1-0,2 m.



Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cảnh báo đỉnh triều cường gây ngập lụt từ ngày 26-28/10 (Trong ảnh triều cường lên cao tại đầu nguồn huyện An Phú, tỉnh An Giang). Ảnh: Hồng Cẩm

Dự báo mực nước cao nhất trong 3 ngày 24-26/10, vùng hạ lưu sông Cửu Long tại trạm Vàm Nao trên sông Vàm Nao từ 2,83m – 2,93m, trạm Chợ Mới tại rạch Ông Chưởng từ 2,74m-2,84m, trạm Long Xuyên trên sông Hậu từ 2,56m-2,68m.

Phạm vi ảnh hưởng ngập lụt tại TP.Long Xuyên, huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân.

Thời gian ngập lụt buổi sáng từ 5h đến 7h30 buổi chiều từ 17h 30 đến 19h. Độ sâu ngập lụt được dự báo từ 0,05m - 0,4m.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cũng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt trên sông Hậu tại Long Xuyên và trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới là cấp 2. Cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao là cấp 1.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của triều cường vùng hạ lưu sông dâng cao, kết hợp lũ thượng nguồn sông Mê Kông và mưa lớn nội vùng. Khả năng xảy ra ngập lụt, úng cục bộ một số vùng trũng thấp, vùng ven sông, kênh rạch, các tuyến đường và khu vực có nền đất thấp, các khu vực không có hệ thống đê bao, cống bửng xung yếu tại TP.Long Xuyên, huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân.

Đến hết ngày 23/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ ở mức trên báo động 2 là 0,04m (Trong ảnh nhiều tuyến đường ở TP.Cần Thơ ngập sâu trong đợt triều cường Rằm tháng 9 Âm lịch vừa qua). Ảnh: Hồng Cẩm

Trước đó, từ ngày 21-23/10, diễn biến mực nước khu vực đầu nguồn sông Cửu Long tại trạm Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) biến đổi chậm, vùng hạ lưu sông mực nước lên nhanh trong những ngày trước và giảm sâu trong ngày 23/10.

Đến hết ngày 23/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ ở mức trên báo động 2 là 0,04m; trên sông Tiền tại Mỹ Thuận trên báo động 3 là 0,11m; trên sông Hậu tại Long Xuyên ở mức báo động 3; trên rạch Ông Chưởng tại Chợ Mới trên báo động 2 là 0, 23m; trên sông Vàm Nao tại Vàm Nao dưới báo động 2 là 0,09m.