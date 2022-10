Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi TP.HCM và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM phối hợp với UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống kiểm soát triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm.

Đồng thời, phối hợp với Công an TP.HCM bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra. Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đề nghị các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn (lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng…) nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng.

Các chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống, kênh dẫn dòng xung yếu thuộc phạm vi các gói thầu dự án của đơn vị.

Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong TP tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra.