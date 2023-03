An Giang: Cháy nhà, người đàn ông bị tai biến tử vong thương tâm

Theo nguồn tin, khoảng 17h15 chiều nay (tại tổ 8, khóm An Hưng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn. Ngọn lửa được người dân xung quanh xác định phát ra từ nhà ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1965) và bà Lâm Thị Lang (SN 1966).



Vụ hỏa hoạn khiến 2 căn nhà cháy rụi, một người đàn ông chết thương tâm. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện An Phú, Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy thị trấn An Phú đã huy động lực lượng, cùng người dân có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Đến khoảng 17h35 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Tuy nhiên vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà (khung gỗ, mái tole), trị giá khoảng 40 triệu đồng và làm ông Nguyễn Văn Sơn tử vong.

Cơ quan chức năng cùng người dân tham gia dập đám cháy. Ảnh: CTV

Theo ông Phạm Tấn Tháo - Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Phú cho biết, theo người nhà ông Sơn cho biết, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn trong nhà chỉ có một mình ông Sơn. Ông Sơn bị bệnh tai biến từ năm 2019, không đi đứng được, chỉ nằm tại chỗ, do chị ruột là bà Lâm Thi S chăm sóc hàng ngày.