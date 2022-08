Ông Lương Quốc Đoàn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Hồng Quang – Bí Thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang; ông Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm