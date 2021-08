An Giang: Hiệu trưởng và kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề làm thất thoát hơn 17 tỷ đồng

Theo thông tin, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2014 đến tháng 7/2019, ông Huỳnh Thanh Quang - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang và bà Trương Thị Kim Tú - Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang trong thời gian công tác đã thực hiện thu, chi nguồn kinh phí sự nghiệp của trường không đúng quy định, dẫn đến thất thoát, lãng phí số tiền hơn 17 tỷ đồng của Nhà nước.

Trường Cao đẳng nghề An Giang, tại số 165A, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên. Ảnh: Công an An Giang cung cấp

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, tại Quyết định số 49 ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề An Giang.

Được biết, trước đó ngày 25/8/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã có quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Huỳnh Thanh Quang - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang và bà Trương Thị Kim Tú - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trường Cao đẳng nghề An Giang bằng hình thức cảnh cáo.

Quyết định khởi tố vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Công an An Giang cung cấp

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.