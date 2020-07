An Giang: Hội viên nhanh khấm khá nhờ trồng cây ăn quả VietGAP

Giúp hội viên tự tin mở rộng sản xuất



Ông Nguyễn Văn Nhiên – Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang cho biết: Thời gian qua, các cấp Hội ND toàn tỉnh An Giang đã tích cực hỗ trợ nông dân về KHKT, kiến thức sản xuất song song với việc trao nguồn vốn để bà con có điều kiện thuận lợi tiếp cận cách làm ăn mới.

Trong đó, việc vận dụng hiệu quả nguồn Quỹ HTND đã tạo động lực lớn trong việc giúp hội viên, nông dân thêm tự tin mở rộng quy mô sản xuất.

Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang Nguyễn Văn Nhiên (ngoài cùng bên phải) thăm mô hình vay vốn Quỹ HNTD đầu tư hệ thống phun tưới tự động của nông dân giỏi huyện Chợ Mới. Ảnh N.D

Theo đó, nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt hơn 30 tỷ đồng trong quý I năm 2020. Trong đó, nguồn vốn do Trung ương ủy thác hơn 10,2 tỷ đồng, vốn quỹ cấp tỉnh gần 5 tỷ đồng, cấp huyện và cấp cơ sở hơn 14,8 tỷ đồng. Có 6/11 đơn vị có nguồn vốn toàn huyện đạt trên 1 tỷ đồng (trong đó có 2 đơn vị có nguồn vốn toàn huyện đạt trên 2 tỷ đồng).

Các đơn vị còn lại có nguồn vốn Quỹ HTND đều đạt trên 500 triệu đồng. Cụ thể: Hội ND 2 huyện Chợ Mới, Phú Tân có nguồn Quỹ HTND đạt trên 2 tỷ đồng; các đơn vị có nguồn quỹ đạt trên 1 tỷ đồng là Châu Thành, Châu Phú, Tịnh Biên, An Phú.

"Đó là kết quả từ quá trình tích cực vận động hội viên, nông dân cùng tham gia đóng góp vì sự phát triển của giai cấp nông dân. Đồng thời, đó còn là sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc ủng hộ, phát triển nguồn quỹ đầy ý nghĩa này" - Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang cho biết.

Về việc sử dụng nguồn vốn, Hội ND tỉnh đã cho 10 xã có dự án vay từ nguồn ủy thác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Hiện những dự án này đang phát triển tốt, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, nộp phí đủ và đúng hạn.

Ở cấp huyện, việc tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ nông dân đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của bà con. Trong đó, Hội ND các huyện tập trung hỗ trợ những hộ tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm tạo niềm tin cho hội viên, nông dân trong việc tiếp cận với mô hình làm ăn tập thể.

Hình thành vùng sản xuất hàng hoá

Hội ND huyện Chợ Mới là 1 trong những đơn vị Hội vận động tăng trưởng tốt nguồn vốn Quỹ HTND. Hiện, Hội ND huyện Chợ Mới đang quản lý gần 6 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ HTND. Trong đó, vốn Trung ương Hội ủy thác 2,54 tỷ đồng, nguồn tỉnh 1,04 tỷ đồng, của huyện hơn 2 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, Hội ND huyện Chợ Mới đã triển khai hỗ trợ cho 177 lượt hộ vay vốn.

Ông Nguyễn Văn Nhiên (ngoài cùng bên phải) – Chủ tịch Hội ND tỉnh An Giang thăm mô hình trồng cây ăn quả sử dụng vốn vay Quỹ HTND trên địa bàn huyện Chợ Mới. Ảnh N.D

Đáng chú ý, hiện nay, các cấp Hội đang tập trung triển khai phương thức cho vay theo dự án phát triển sản xuất, kinh doanh có sự liên kết của các Tổ hợp tác, Câu lạc bộ sản xuất, nhóm hộ, làng nghề… giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình phát huy tính hiệu quả rõ rệt, đem lại nguồn thu nhập cho các hộ tham gia từ 50-100 triệu đồng/năm.

Điển hình như: Mô hình trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP triển khai tại xã Bình Phước Xuân, với số vốn vay 1,3 tỷ đồng từ Quỹ HTND được đầu tư cho 35 hộ vay để mở rộng sản xuất, lợi nhuận bình quân đạt từ 300- 400 triệu đồng/ha/năm. Hiện nay, mô hình được đưa vào chương trình trồng xoài theo tiêu chuẩn VietGAP và tiếp tục được nhân rộng ra các xã gồm: Bình Phước Xuân, Mỹ Hiệp, Tấn Mỹ.

Ông Lê Văn Phụng - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Chợ Mới khẳng định: Thông qua các mô hình làm ăn hiệu quả từ nguồn vốn vay Quỹ HTND đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở địa phương. Đến nay, huyện Chợ Mới đã chuyển dịch trên 600ha, trong đó chuyển từ đất lúa gần 400ha, chuyển từ đất màu sang cây ăn trái trên 200ha, từ vườn tạp sang cây ăn trái trên 8,5ha.

Bên cạnh đó, các mô hình đầu tư nguồn vốn Quỹ HTND còn tác động tích cực đến công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các nội dung, chương trình của Hội đề ra. Từ nguồn vốn Quỹ HTND đã giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 2.000 hội viên, nông dân địa phương; tập hợp hơn 500 nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Năm 2019, các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt kế hoạch và từng bước đi vào chiều sâu, sát thực tế, đáp ứng nhu cầu thiết thực về kinh tế cho hội viên nông dân.