An Giang: Huy động 1.633 tỷ đồng đóng góp vào lĩnh vực xã hội hóa, an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh nói gì?

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết: Mặc dù tỉnh An Giang có nhiều nổ lực phấn đấu, nhưng do nguồn lực nhà nước chưa đủ lớn để chăm lo tốt đời sống người dân nên phải huy động nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện công cuộc xã hội hóa và an sinh xã hội trên mọi lĩnh vực.



Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí Thư Tỉnh ủy An Giang (áo vàng, thứ 2 từ trái sang) trao hoa cho các cá nhân được vinh danh

Sau 4 năm (2017-2020), tỉnh đã huy động được 1.605 tỷ đồng, 27 ha đất và hàng trăm nghìn ngày công lao động thực hiện công tác an sinh xã hội như: xây 263 cây cầu giao thông nông thôn, mua 188 chiếc xe chuyển bệnh miễn phí, cất mới được 8.112 căn nhà, sửa chữa được 1.469 căn...

Trong lĩnh vực xã hội hóa phát triển rất mạnh trên nhiều lĩnh vực, như: quỹ khuyến học và hỗ trợ học bổng hơn 71 tỷ đồng; y tế tư nhân đầu tư 235 tỷ đồng; hoạt động văn hóa, thể thao được tài trợ 15,5 tỷ đồng; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ được tư nhân đầu tư nghiên cứu sản xuất giống lúa mới chất lượng cao, nấm dược liệu...

Các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho tỉnh An Giang trong lĩnh vực xã hội hóa, an sinh xã hội được vinh danh tại buổi lễ

Từ những kết quả trên, từng bước làm thay đổi diện mạo của quê hương An Giang, đời sống nhân dân đang dần cải thiện, văn hóa – xã hội ngày càng tiến bộ.



Cũng trong dịp này, tỉnh An Giang phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020.