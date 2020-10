Công An tỉnh An Giang ủng hộ đồng bào miền Trung 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão, lũ

Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương và chương trình phát triển thanh niên Công an giai đoạn 2013 – 2020 tại Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao bảng tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Trong những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 07 và Chương trình phát triển thanh niên Công an nhân dân luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và Công an các địa phương tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống và các hội nghị học tập chuyên đề hằng năm.

Trong hơn 10 năm triển khai Nghị quyết 07, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã đăng ký hàng trăm công trình và hàng nghìn phần việc cấp cơ sở, nổi bật như "Chương trình cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến", "Đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo ANTT các dịp lễ, Tết", "Nối vòng tay thiêng", "Bếp ăn từ thiện"… cùng nhiều hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân vững mạnh… Qua đó đã phát huy được tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên, góp phần hoàn thành xuất sắc công tác đoàn, phong trào thanh niên và nhiệm vụ chính trị được giao.

Đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Công an tỉnh An Giang ngày 26/10

Dịp này, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao bảng tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ.