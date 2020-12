An Giang: Phát hiện 15 đối tượng trong nhà nghỉ, khách sạn dương tính với ma túy

Chiều 25/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP.Long Xuyên kiểm tra các khách sạn và nhà nghỉ trên địa bàn, phát hiện 15 đối tượng dương tính với chất ma túy, cùng các dụng cụ dùng để "bay, lắc".

Theo đó, khoảng 1h20 cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP.Long Xuyên tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ P.Đ (thuộc khóm Bình Khánh 5, phường Bình Khánh).

Lực lượng chức năng đã phát hiện 14 đối tượng nam, nữ (độ tuổi từ 18 đến 32), trú tại nhiều địa phương, đang thuê phòng 401 và 403, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại phòng 401 và 403.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ trong 2 phòng trên nhiều tinh thể rắn màu trắng và viên nén (nghi là ma túy), cùng các thiết bị âm thanh, ánh sáng và dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh 14 đối tượng trên, có 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Trước đó, sáng 22/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an TP.Long Xuyên tiến hành kiểm tra, phát hiện tại phòng 41 của khách sạn H.N (thuộc phường Mỹ Hòa), có 5 đối tượng thuê phòng đều dương tính với chất ma túy, cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.