An Giang: Phát hiện cơ sở tái chế nhớt thải trái phép với số lượng lớn

Sáng 24/12, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP.Long Xuyên phát hiện và xử lý một cơ sở tái chế nhớt thải không phép với số lượng lớn.

Bình luận 0

Trước đó, khoảng 11h ngày 23/12, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TP.Long Xuyên tiến hành kiểm tra phát hiện một cơ sở tái chế nhớt thải (thuộc loại chất thải nguy hại) tại khu vực Tổ 1, khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, do ông Võ Văn Chí (sinh năm 1961, trú tại Tổ 4, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) làm chủ. Số bồn và thùng phuy chứa nhớt thải tại cơ sở của ông Chí. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang lưu giữ 270 lít dung dịch dầu phụ gia thành phẩm đang trong giai đoạn làm nguội; trên 2 chiếc ghe đậu cặp cơ sở có chở 2 bồn chứa khoảng 6.000 lít nhớt thải, cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc nấu tái chế nhớt thải của ông Chí. Tiếp tục kiểm tra khu vực thu mua và lọc nhớt cặn của ông Chí, tại Tổ 4, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, tổ công tác phát hiện trong cơ sở đang lưu giữ 47.500 lít nhớt thải được chứa trong các bồn và thùng phuy. Thành phẩm dầu dung dịch phụ gia sau khi nấu. Tại thời điểm kiểm tra, ông Chí không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Qua làm việc, ông Chí khai nhận số nhớt thải trên được ông thu gom tại các điểm sửa chữa xe trên địa bàn TP.Long Xuyên và thu mua của những người khác vận chuyển đến cơ sở bán lại cho ông. Khu vực lò nấu và các thùng phuy chứa cặn nhớt thải sau khi nấu. Sau đó, ông dùng ghe vận chuyển đến lò nấu để tái chế. Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ