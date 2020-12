Bệnh nhân 1440 khai nhập cảnh trái phép qua khu vực cửa khẩu Long Bình, An Giang họp khẩn

Liên quan đến bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long có khai báo nhập cảnh trái phép qua khu vực Cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, chiều 27/12 ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chủ trì buổi họp khẩn về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi nắm thông tin bệnh nhân 1440 (quê Vĩnh Long, lao động ở Myanmar), khai báo nhập cảnh trái phép qua khu vực Cửa khẩu Long Bình), An Giang đã nhanh chóng triển khai các biện pháp rà soát, xác minh; đẩy mạnh tuyên truyền người dân, nhất là các xã biên giới và nắm lại danh sách người làm dịch vụ đưa rước khách.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì buổi họp khẩn sau khi bệnh nhân 1440 khai nhập cảnh trái phép qua khu vực Cửa khẩu Long Bình. Đồng thời Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử tổ công tác làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long để phối hợp hợp các lực lượng của tỉnh Vĩnh Long, xác minh lại thông tin liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân 1440 một cách chính xác. Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra gắt gao (nâng lên 1 mức) đảm bảo an toàn từ nay đến Tết Nguyên đán; thực hiện nghiêm việc kiểm soát biên giới. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng nhấn mạnh, sẽ thưởng nóng cho người khai báo trường hợp đối tượng nhập cảnh trái phép. Đối với các địa phương, nhất là địa bàn biên giới tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm "Giải pháp 5K", nâng cao ý thức phòng chống dịch; sẵn sàng nơi tiếp nhận, cách ly. Lực lượng công an An Giang nắm hộ, nắm người và tuyên truyền cho người dân các huyện biên giới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ các lực lượng và địa bàn biên giới để sẵn sàng mọi tình huống. Ngành y tế luôn sẵn sàng tình huống khẩn cấp, đảm bảo an toàn phòng dịch…; xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc đưa người xuất nhập cảnh trái phép, xét xử lưu động để răn đe. Theo báo cáo của ngành Y tế tỉnh An Giang, hiện nay tổng số trường hợp đi từ vùng dịch về địa phương có 10 trường hợp, trong đó cách ly tập trung 7 trường hợp từ Campuchia về, 3 trường hợp cách ly tại nhà (đã hoàn thành cách ly tập trung). Số trường hợp cách ly tập trung hiện còn quản lý là 109 trường hợp, hiện sức khỏe bình thường.

