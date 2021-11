Phó Chủ tịch nước: An Giang cần tập trung an sinh xã hội, sớm phục hồi đời sống bình thường cho người dân

An Giang dự kiến cuối tháng 11 bao phủ 100% mũi 2 vaccine phòng Covid-19

Tham dự hội nghị có ĐBQH Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, cùng các ĐBQH tỉnh An Giang.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn ĐBQH hội tỉnh An Giang hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, với 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh An Giang. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang đã báo cáo kết quả của kỳ họp thứ 2 và báo cáo tình hình hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tại kỳ họp; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và phản hồi của các cơ quan liên quan đối với các kiến nghị của cử tri.

Tại các điểm cầu, đại diện cử tri của 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang đã thống nhất cao với kết quả của kỳ họp và hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri kiến nghị ĐBQH tỉnh An Giang cần có ý kiến lên Quốc hội, Chính phủ vấn đề bình ổn giá phân bón, vật tư nông nghiệp, chính sách hỗ trợ nông dân; hỗ trợ thiết bị cho học sinh học trực tuyến; phủ vaccine cho học sinh các cấp trở lại trường học trực tiếp; quan tâm đầu tư đúng mức các khu kinh tế cửa khẩu, các công trình cầu đường; mạnh tay với tội phạm ma tuý…

Cử tri tại các điểm cầu 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh An Giang tham gia hội nghị. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, chia sẻ những khó khăn của giáo viên và học sinh trong điều kiện dịch bệnh phải dạy - học trực tuyến. Theo ông Bình, hiện nay tỉnh An Giang có khoảng 20% học sinh các cấp thiếu thiết bị học trực tuyến. Tỉnh An Giang cũng phát động chương trình hỗ trợ trang thiết bị cho học sinh, bước đầu đã có một số doanh nghiệp hỗ trợ nhưng vẫn còn thiếu so với yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng cho biết, hiện nay tỉnh đang tăng cường phủ vaccine cho người dân, (toàn tỉnh tiêm vaccine theo thực tế đạt 100% mũi 1, mũi 2 khoảng 80%, dự kiến cuối tháng 11 bao phủ 100% mũi 2). Hiện Bộ Y tế đã phân bổ vaccine về cho tỉnh, từ nay đến cuối tháng 11 sẽ tiêm 100% mũi 1 cho các cháu từ 12 tuổi đến 17 tuổi và tiếp tục xin mũi 2 để các cháu trở lại học trực tiếp.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trả lời ý kiến cử tri cũng như kiến nghị đến ĐBQH tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Về giá cả phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao vượt thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh cũng có Công văn gửi Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương để có giải pháp hoặc hỗ trợ nông dân giá vật tư, giúp nông dân vượt qua khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đề xuất Chính phủ sớm đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đông – Tây, bố trí vốn các tuyến đường tỉnh lộ chuyển đổi lên Quốc lộ 80B, đầu tư xây dựng cầu Long Xuyên – Mỹ Hòa Hưng, cầu Tân Châu…

Kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật về kinh doanh sản xuất phân bón

Trả lời ý kiến bà con cử tri về vấn đề giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, cũng như chính sách hỗ trợ bà con nông dân, ĐBQH Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, chia sẻ những khó khăn với bà con cử tri tỉnh An Giang nói riêng, cử tri nông dân cả nước nói chung.

ĐBQH Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trả lời ý kiến bà con cử tri về vấn đề giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, cũng như chính sách hỗ trợ bà con nông dân. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, hàng tuần Trung ương Hội đều có ý kiến lên Chính Phủ về giá cả vật tư đầu vào, còn đối với đoàn ĐBQH cũng đã có ý kiến, tập trung kiến nghị Chính phủ, các cấp ngành, Quốc hội một số lĩnh vực vực liên quan điều tiết giảm giá phân bón.

Cụ thể là tạm dừng xuất khẩu hai loại phân DAP và URE, hoặc đánh thuế cao đối với 2 mặt hàng này; tạm dừng thuế nhập nguyên vật liệu sản xuất phân bón; tăng cường điều tra thị trường phân bón, xử lý các đối tượng lợi dụng giá cả phân bón để làm hàng nhái, hàng giả; kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật về kinh doanh sản xuất phân bón; có chính sách khuyến khích bà con nông dân tự sản xuất phân bón hữu cơ từ nguồn phế thải trong sản xuất nông nghiệp…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu An Giang tập trung an sinh xã hội, sớm phục hồi đời sống bình thường cho người dân. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương, chia sẻ những khó khăn mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã trải qua trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, cũng như đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo đời sống người dân, đặc biệt là hơn 80 nghìn lao động từ các tỉnh, TP.HCM về.

Về ý kiến của bà con cử tri, Phó Chủ tịch nước ghi nhận và sẽ có kiến nghị trên diễn đàn phù hợp để góp phần phát triển đất nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo tỉnh An Giang trước mắt ghi nhận và giải quyết những ý kiến của bà con cử tri liên quan đến các vấn đề địa phương. Đồng thời đề nghị tỉnh trong thời gian tới cần tập trung kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, thích ứng linh hoạt, an toàn có sự đồng bộ, thông suốt, hiệu quả; phục hồi phát triển kinh tế- xã hội; tập trung các dự án trên địa bàn, đồng thời tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư mới; cố gắng tiếp cận các gói an sinh xã hội hỗ trợ kịp thời người dân, sớm phục hồi đời sống bình thường cho người dân; tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới...