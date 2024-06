An Giang: Thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 điểm cao nhất đạt 49,5 điểm

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (năm học 2024 – 2025), tỉnh có 22.186 thí sinh đăng ký dự thi.



Kết quả, thí sinh Trần Đình Đạt (học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi - TP Long Xuyên) thi vào lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu có điểm cao nhất trường THPT chuyên, với 49,5 điểm. Cụ thể: môn Văn 9,5 điểm, môn tiếng Anh 10 điểm, môn Toán 10 điểm, điểm chuyên 10 điểm.

Thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 điểm cao nhất tỉnh An Giang là 49,5 điểm. Ảnh: CTV

2 thí sinh có điểm cao nhất trường THPT đại trà, gồm: Nguyễn Khánh Băng (học sinh Trường Phổ thông Thực hành sư phạm), thi tuyển vào Trường Phổ thông Thực hành sư phạm và Dương Linh Thoại (học sinh Trường THCS An Phú), thi vào Trường THPT An Phú (huyện An Phú) đều 49 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cũng cho biết, môn thi Ngữ văn có số thí sinh dự thi 17.878/22.038 thí sinh; tỷ lệ điểm trên trung bình 81,12%; môn tiếng Anh: Số thí sinh dự thi 6.508/22.037 thí sinh, tỷ lệ điểm trên trung bình 29,53%; môn Toán: Số thí sinh dự thi 10.264/22.033 thí sinh, tỷ lệ điểm trên trung bình là 46,58%.