Người đưa thông tin đề thi lớp 10 môn Văn ở Hà Nội bị lộ có thể bị xử lý thế nào?

Đề nghị công an điều tra thông tin lộ đề thi lớp 10 môn Ngữ văn

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng đề thi Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 của Hà Nội bị lộ, sáng nay 9/6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật, không hề có việc lộ đề thi.

Cho đến sáng 9/6, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn và Ngoại ngữ và không có chuyện bị lộ đề. Ảnh: DV

Ông Cương cũng cho hay, việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo mật tuyệt đối.

Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh. Đề thi được bàn giao tới các điểm thi vào ngày 7/6, trước ngày thi chính thức một ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ.

"Sở GD&ĐT Hà Nội đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh việc thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận", ông Cương cho hay.

Đêm qua 8/6, sau khi thí sinh Hà Nội hoàn thành hai môn Ngữ văn và Ngoại ngữ của kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024 - 2025, mạng xã hội râm ran thông tin lộ đề thi Ngữ văn.

Đưa thông tin sai về việc lộ đề thi môn Ngữ văn bị xử lý thế nào?

Đánh giá về sự việc trên, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi đưa thông tin sai sự thật trong các kỳ thi thời gian qua liên tục xảy ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trong đó có những nguyên nhân từ việc các đối tượng cố tình câu view, câu like, đưa ra những thông tin giật gân để tăng lượng tương tác trên mạng xã hội, nhiều đối tượng coi thường pháp luật vì cho rằng đưa tin sai sự thật chỉ bị xử phạt hành chính, nhưng thực tế rất nhiều trường hợp đã bị xử lý hình sự.

Theo ông Cường, những thông tin về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội hiện nay được đại đa số phụ huynh và nhiều người dân quan tâm, bởi vậy nếu xuất hiện những thông tin bịa đặt, sai sự thật có thể gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh.

Thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi còn ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, gây ra sự hoài nghi trong xã hội và có thể tác động khiến nhiều người tạo ra tâm lý tiêu cực đối với hoạt động thi cử.

Trước sự việc trên, Sở GD&ĐT Hà Nội đã xác định đây là thông tin sai sự thật và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ.

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy thông tin về việc lộ đề thi vào lớp 10 tại Hà Nội là không đúng sự thật thì cũng làm rõ nguồn thông tin này từ đâu, ai là người đưa thông tin sai sự thật này để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Vị chuyên gia cho biết, Luật an ninh mạng quy định việc đưa thông tin trên không gian mạng phải chính xác, đúng sự thật, không được cố ý đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức.

Bởi vậy, nếu trường hợp kết quả xác minh cho thấy thông tin về việc lộ đề, đổi đề thi vào lớp 10 ở Hà Nội là sai sự thật, người đưa thông tin sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào hậu quả xảy ra.

Nếu trường hợp kết quả xác minh cho thấy thông tin là sai sự thật nhưng hậu quả chưa đến mức ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, người đưa thông tin sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, và từ 10 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức theo quy định tại Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Còn nếu kết quả xác minh cho thấy thông tin sai sự thật và hậu quả được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang trong dư luận xã hội, người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ hoặc tội Đưa thông tin trái phép trên mạng Internet.