An Giang: Triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc giữa mùa dịch, bắt giữ 45 đối tượng

Chiều 31/5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, trưa cùng ngày, lực lượng công an huyện Châu Thành vừa triệt phá một tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ nhiều đối tượng.

13 đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị Công an huyện Châu Thành trưa 31/5.

Cụ thể, trưa 31/5, trong lúc các đối tượng đang tập trung sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, công an bất ngờ ập vào bắt quả tang 13 đối tượng liên quan.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 2 con gà, 2 cặp cựa sắt, 9 điện thoại di động, 15 xe mô tô và trên 9,6 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật thu được

Trước đó, trong các ngày 29 và 30/5, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an các xã triệt xóa 5 tụ điểm đánh bài, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, bắt quả tang 32 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt ngày 29-30/5.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, địa phương đang khuyến cáo người dân không nên tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc lực lượng Công an kịp thời triệt xóa các tụ điểm đánh bạc, tập trung đông người đã được người dân địa phương đồng tình ủng hộ.