2 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia lĩnh án tử

Hai bị cáo gồm: Dư Quốc Cường (SN 1990, trú tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Nguyễn Thanh Hải (SN 1979, trú tại TP.HCM).

Ngoài ra, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang còn tuyên phạt Nguyễn Thanh Phượng (SN 1967, trú tại TP.HCM) 15 năm tù cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và Slển Tuyên Khoa (SN1986, trú tại TP.HCM) 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đồng thời, buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán ma túy.

Đối tượng Cường cùng các đồng phạm tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 14h45 ngày 13/4/2019, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang kết hợp cùng lực lượng Biên phòng, Hải quan, Công an huyện An Phú và Công an xã Quốc Thái tổ chức tuần tra trên Quốc lộ 91C phát hiện xe ô tô 7 chỗ ngồi do Trình Công Nghĩa điều khiển chở Dư Quốc Cường có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán ma túy.

Tiến hành dừng xe và đưa người và phương tiện về trụ sở công an xã để kiểm tra, phát hiện và thu giữ trên xe khoảng 26,2 kg ma túy tổng hợp (dạng MDMA, Ketamine và Methamphetamine).

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận số ma túy trên được Nguyễn Tuấn Thanh ở Campuchia thuê Cường vận chuyển về TP.HCM giao cho đối tượng tên Sen (không rõ họ tên, địa chỉ).

Tang vật vụ án.

Ngoài ra, Cường còn thừa nhận trước đó đã 3 lần vận chuyển số lượng lớn ma túy cho Thanh về TP.HCM giao cho Sen để bán lại cho Nguyễn Thanh Hải. Trong đó, Hải 1 lần đi lấy trực tiếp và 2 lần nhờ Nguyễn Thanh Phượng đến điểm hẹn nhận ma túy đem về để Hải bán lại cho Slển Tuyên Khoa và nhiều người khác thu lợi 125 triệu đồng.

Từ lời khai của Cường cùng các chứng cứ có được trong quá trình điều tra, ngày 14/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, Phượng và Khoa, lực lượng công an thu giữ của Hải trên 5,2kg ma túy dạng MDMA và Ketamine hợp, của Khoa trên 1,38g ma túy dạng Ketamine và Methamphetamine.

Ngày 22/4/2019, cả 4 đối tượng bị khởi tố điều tra.

Trong quá trình điều tra, Cường khai nhận, khoảng tháng 2/2019, Cường quen biết với Nguyễn Tuấn Thanh tại quán bar ở TP.Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia.

Tại đây Thanh gợi ý kêu Cường vận chuyển ma túy từ của khẩu Khánh Bình (thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đến TP.HCM giao cho Sen để bán cho người khác, Thanh trả công mỗi lần 1.000USD.

Từ khoảng đầu tháng 3/2019 đến ngày 6/4/2019, Cường đã vận chuyển cho Thanh 3 lần (mỗi lần khoảng 4 – 6kg ma túy) đến TP.HCM giao cho Sen, Cường được Thanh trả tiền công 3.000USD.

Riêng đối với Nghĩa là tài xế xe ô tô chở Cường vận chuyển ma túy đến TP.HCM nhiều lần nhưng Nghĩa không biết Cường đem theo ma túy nên Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các đối tượng liên quan khác không rõ họ tên và địa chỉ nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, đề nghị xử lý sau.