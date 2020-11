Án mạng đau lòng ở Củ Chi, TP.HCM

Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Củ Chi truy tìm kẻ đã đâm chết bạn nhậu trên địa bàn xã Trung An, huyện Củ Chi.

Nhân viên y tế đo huyết áp nạn nhân



Theo thông tin ban đầu, trưa 3/11, ông C.K. (SN 1987, quê An Giang) cùng người bạn ở xã Trung An (huyện Củ Chi) trong lúc ăn nhậu đã xảy ra cãi vã. Bất ngờ, nạn nhân bị bạn nhậu dùng dao đâm vào vùng bụng gục tại chỗ.

Sau khi đâm bạn nhậu, người này đã rời khỏi hiện trường. Người dân hô hoán, gọi cứu thương nhưng khi nhân viên y tế đến nơi, đo huyết áp thì xác định nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Củ Chi và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và truy tìm đối tượng gây án.