"An ninh bình đẳng" cho người dân Israel và Palestine ở điểm nóng Gaza

Tổng thống Mỹ Joe Biden lên tiếng ca ngợi lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian đạt được giữa Israel và Hamas hôm 20/5 sau 11 ngày bạo lực, ông nhấn mạnh rằng người Palestine và Israel "xứng đáng sống một cách an toàn và được hưởng tự do, thịnh vượng, dân chủ như nhau”.

