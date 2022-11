Ấn tượng đại nhạc hội lớn nhất Việt Nam dành cho thiếu nhi - “We are the future”

Chương trình có tên gọi "We are the future" (Khởi tạo tương lai), được dàn dựng đặc biệt công phu, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với chất liệu âm nhạc đa dạng, từ các ca khúc thiếu nhi Việt Nam nổi tiếng, đến các bản hits quốc tế của Queen, ABBA, BTS, Michael Jackson…, được phối khí mới mẻ, hiện đại, mang hơi thở thời đại.

Không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, hoành tráng của “We are the future”. Ảnh: BTC

Đây là chương trình nghệ thuật được trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tổ chức đều đặn hai năm một lần trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, nhằm tạo cơ hội cho học sinh, giáo viên và các phụ huynh trong trường cùng biểu diễn và giao lưu trong một không gian nghệ thuật chuyên nghiệp, hoành tráng, giàu cảm xúc.

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình 25 năm xây dựng và phát triển trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội đã được kể bằng âm nhạc và được sân khấu hóa bởi các hình tượng hiện đại, gợi mở thế giới tương lai trong trí tưởng tượng của các cháu thiếu nhi.

Các bài hát đã được 3.000 học sinh, giáo viên, phụ huynh thể hiện bằng nhiều hình thức như hát, múa, nhảy, xiếc, acapella, hợp xướng… một cách đầy tự tin, chuyên nghiệp, khẳng định tầm nhìn của nhà trường trong việc đào tạo, giáo dục những học sinh phát triển toàn diện, cả về kiến thức lẫn hoạt động văn - thể - mỹ.

Các tiết mục rất sôi động của học sinh trong chương trình. Ảnh: BTC



Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường - cho biết: "Trẻ em là tương lai của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Hành trình 25 năm qua của trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội là một hành trình khởi tạo tương lai, gắn liền với hành trình 25 năm phát triển của nền giáo dục và của đất nước nói chung. Tương lai sẽ mang đến cho chúng ta niềm tin, ước mơ và khát vọng, từ đó tạo cho chúng ta động lực, mục tiêu để vượt qua mọi thách thức của hiện tại".

Nhạc sĩ Lưu Hà An, Giám đốc nghệ thuật của Đại nhạc hội "We are the future" cho biết: "Tôi rất ấn tượng vì các con không chỉ thể hiện được năng khiếu ca hát, khả năng chơi nhạc cụ, nhạc cảm tốt, mà các con còn có tác phong rất nghiêm túc, nhanh nhẹn, tự tin và đĩnh đạc trên sân khấu. Tôi đánh giá rất cao sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của nhà trường trong công tác đào tạo và phát triển văn - thể - mỹ cho học sinh".

Tổng đạo diễn chương trình Lê Duy Hưng Thịnh chia sẻ: "Hàng ngàn diễn viên nhí của trường đã tập luyện miệt mài trong vòng một tháng trời với một sân khấu giả lập được thiết kế và thi công ngay tại khuôn viên của nhà trường, với kích thước và bố cục đúng bằng kích thước thực tế của khán phòng chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ekip của chúng tôi bao gồm nhiều đạo diễn, biên đạo, ca sĩ, kỹ thuật viên, hậu đài… theo sát các con ròng rã trong nhiều ngày cho đến khi trình diễn trên sân khấu ngày hôm nay. Thông qua những tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, với các thể loại âm nhạc đa dạng, phong phú và một không gian mỹ thuật ngập tràn sắc màu, chương trình đã viết nên những câu chuyện về hành trình khám phá thế giới, khám phá sức mạnh của bản thân, cũng như thể hiện những ước mơ, khát vọng bay cao, bay xa của các thế hệ học sinh của nhà trường".