Sôi nổi Hội thi điều lệnh, võ thuật công an của học viên Học viện An ninh Nhân dân

Tại Hội thi điều lệnh, võ thuật Công an nhân dân, học viên Học viện An ninh Nhân dân sẽ tham gia các nội dung thi sắp xếp trật tự nội vụ, vệ sinh nơi ở và thực hành điều lệnh đội ngũ, biểu diễn võ tổng hợp.

Sáng 26/10, tại Học viện An ninh nhân dân đã diễn ra Hội thi điều lệnh, võ thuật Công an nhân dân (CAND) khối học viên, năm học 2024 - 2025. Đại tá, TS Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai mạc Hội thi. Tham dự Hội thi, còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện. Hội thi lần này tiếp tục có nhiều đổi mới trong nội dung và cách thức tổ chức thực hiện, với sự tham dự của 12 đơn vị học viên xuất sắc tiêu biểu đã trải qua vòng thi cấp cơ sở. Đại tá Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: NTCC Phát biểu khai mạc Hội thi, Đại tá Nguyễn Văn Thiết, Phó Giám đốc Học viện biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực, tích cực của các đơn vị học viên đã khắc phục mọi khó khăn để tổ chức tập luyện; ghi nhận sự tận tình trong hướng dẫn, đồng hành, hỗ trợ của các Ban chủ nhiệm và các đồng chí chủ nhiệm các trung đội học viên. Sự nghiêm túc, nỗ lực của các trung đội học viên là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của Hội thi. Nội dung thi duyệt đội ngũ của các trung đội học viên. Ảnh: NTCC Hội thi điều lệnh, võ thuật CAND năm học 2024 - 2025 diễn ra từ ngày 23-26/10/2024 với các nội dung thi sắp xếp trật tự nội vụ, vệ sinh nơi ở của học viên và thực hành điều lệnh đội ngũ, biểu diễn võ tổng hợp Công an nhân dân. Các đại biểu và trung đội học viên chụp ảnh lưu truyền thống. Ảnh: NTCC Bế mạc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì và 6 giải Ba cho 12 trung đội học viên tham gia dự thi. Đồng thời, tại nội dung chỉ huy trung đội, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho 6 cá nhân cùng 3 giải phụ khác. Hội thi điều lệnh, võ thuật CAND là hoạt động thường niên nhằm nâng cao bản lĩnh, rèn luyện kỹ năng, ý thức chấp hành điều lệnh CAND của học viên cũng như nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trung đội góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.