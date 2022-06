Angelababy bị chỉ trích vì hơn bạn diễn nam tới 13 tuổi

Theo HK01, mới đây, bộ phim truyền hình "What love should be" do Angelababy tham gia diễn xuất đã bị chỉ trích từ phía khán giả. Đây là tác phẩm được làm lại phiên bản tiếng Trung, từ bộ phim ăn khách "Pretty Sister Who Always Asks for Meals" của Hàn Quốc.

Trong phim, Angelababy cùng với bạn diễn là ngôi sao trẻ Lại Quán Lâm, cặp đôi vào vai tình nhân. Nhiều cảnh tình tứ liên tục diễn ra giữa hay người, được nhận định là rất ngọt ngào. Tuy nhiên, khán giả xem phim cho rằng, khoảng cách tuổi tác quá xa giữa cặp đôi diễn viên chính khiến họ cảm thấy khó chịu khi xem phim.

Angelababy năm nay 33 tuổi, trong khi đó Lại Quán Lâm chỉ mới bước sang tuổi 20. Khoảng cách 13 tuổi nhưng cặp đôi liên tục diễn cảnh ngọt như hôn nhau khiến nhiều người cảm thấy không "thuận mắt". Đặc biệt, có ý kiến cho rằng, họ luôn cảm giác như cả hai là "mẹ trẻ" và "con trai" trong phim.

Angelababy và Lại Quán Lâm trong phim "What love should be". (Ảnh: HK01).

Trong phiên bản gốc của "Pretty Sister Who Always Asks for Meals" có sự tham gia của nữ diễn viên Son Ye Jin 36 tuổi và Ding Hae In 30 tuổi, vào thời điểm ra mắt. Khoảng cách tuổi tác này theo khán giả là chấp nhận được, 13 tuổi là con số tương đối xa, cách biệt cả một thế hệ. Mặc dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng, chỉ cần cặp đôi trong phim diễn xuất ăn ý, ngoại hình phù hợp là được, bởi trong phim không phải ngoài đời thật.

Angelababy hôn bạn diễn nam kém 13 tuổi

Thực tế, chuyện các cặp đôi diễn xuất yêu đương lệch tuổi xa nhau trong phim không phải là hiếm. Nam diễn viên Gong Yoo sinh năm 1979 trong khi Kim Go Eun sinh năm 1991, hơn nhau tới 12 tuổi. Họ tạo nên một "chuyện tình chú - cháu" vừa ngọt ngào vừa bi thương ở Goblin, thậm chí sau khi phim kết thúc, mối quan hệ ngoài đời của họ cũng cực kỳ tốt. Trong phim Mr. Sunshine, Lee Byung Hun hơn Kim Tae Ri tới 20 tuổi.

Cặp đôi diễn cảnh hôn trong phim. (Ảnh: HK01).

"What love should be" có nội dung về cuộc sống của Doãn Diệc Khả (Angelababy), một trưởng nhóm marketing. Cô có bạn trai là Lý Trạch Lâm (Kiều Chấn Vũ), một luật sư thành đạt, họ đã hẹn hò được 4 năm. Cha mẹ Doãn Diệc Khả yêu mến Lý Trạch Lâm, họ mong con gái nhanh chóng kết hôn.

Tuy nhiên, Lý Trạch Lâm là người có tính áp đặt, thiếu tinh tế, không quan tâm việc bạn gái bị dị ứng phấn hoa, giữa hai người xuất hiện khoảng cách.

Lúc này, Từ Quang Hề (Lại Quán Lâm đóng) về nước. Anh là con trai của mẹ kế Doãn Diệc Khả. Họ từng lớn lên bên nhau, nhưng Doãn Diệc Khả không nhận ra, làm nảy sinh nhiều tình huống bất ngờ.

Bộ phim hiện đã lên sóng được 2 tập và nhận được phản hồi không mấy tích cực từ khán giả. Là bộ phim tình cảm chị em, song sự ăn ý của nam nữ chính không cao do cả hai đều diễn kém. Ngay từ khi mới gặp lại, Từ Quang Hề đã yêu thích chị gái, nhiều lần trở thành anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng những tình tiết này quá quen thuộc, chưa đem lại đủ cảm xúc cho khán giả.