Theo Korea Times, các quan chức cảnh sát Hàn Quốc cho hay, nam diễn viên Yoo Ah In dự kiến sẽ xuất hiện trước cảnh sát vào cuối tuần này để thẩm vấn về các cáo buộc sử dụng ma túy bất hợp pháp.

Trước đó, "ảnh đế" Yoo Ah In cũng bị đưa vào danh sách hạn chế lên sóng của đài KBS. Đây là lệnh hạn chế những người nổi tiếng gây ra tranh cãi xã hội với các hành vi bất hợp pháp, vi phạm đạo đức xuất hiện trong các chương trình của đài.

Cảnh sát thẩm vấn "ảnh đế" Yoo Ah In vì dùng chất cấm

"Ảnh đế" Yoo Ah In. (Ảnh: IT).

Cụ thể, những người nổi tiếng bị buộc tội tấn công và quấy rối tình dục, trốn tránh nghĩa vụ quân sự, sử dụng chất cấm, lừa đảo, trộm cắp, đánh bạc và các trường hợp truy tố dân sự/hình sự khác thuộc danh mục cá nhân bị cấm xuất hiện trên truyền hình KBS.

Tuy nhiên, việc lên sóng của Yoo Ah In có thể được thay đổi nếu như kết quả điều tra sắp được công bố từ phía cảnh sát có tình tiết có lợi cho diễn viên này. Kim Sae Ron, Kwak Do Won và Don Spike đều nằm trong danh sách cấm xuất hiện của đài KBS.

Tài tử "Veteran" xuất hiện đầu tiên trước công chúng vào năm 2004 qua tác phẩm "Sharp" của KBS 2TV. Sau màn hợp tác tốt đẹp, "ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" tiếp tục tham gia loạt phim truyền hình của nhà đài này, bao gồm: "April Kiss"; "Drama City"; "Strongest Chil Woo"; "He Who Can't Get Married"; "Sungkyunkwan Scandal"…

Yoo Ah In hiện đang vướng bê bối nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp liên quan tới ma túy. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) yêu cầu cảnh sát điều tra Yoo Ah In từ tháng 11/2022 sau khi cơ quan này phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021.

Yoo Ah In đã cho kết quả dương tính với bốn chất bị cấm - propofol, cần sa, cocaine và ketamine - trong một cuộc kiểm tra pháp y về ma túy gần đây.