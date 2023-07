Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Kiên Giang: Thời tiết ngày 18/7 trời nhiều mây, có mưa diện rộng trên toàn tỉnh, rải rác có mưa vừa và có nơi có mưa to.

Thời gian mưa vừa, mưa to xuất hiện vào trưa chiều và đêm, diện mưa tập trung các khu vực: Hòn Đất, TP. Rạch Giá, Châu Thành, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận, An Minh, An Biên và Gò Quao. Gió Tây cấp 4-5, giật cấp 6-7 trong mưa giông.

Vùng biển Rạch Giá - Phú Quốc và Nam Du: Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Gió Tây mạnh cấp 5 - 6, có lúc giật cấp 7-8. Sóng cao 1,75m – 3,0m. Biển động mạnh.