Anh trai Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn: "Mọi người không thể hình dung nổi mẹ tôi đã vất vả thế nào"

Đêm nhạc Tiếng đàn còn mãi ngân vang với sự tham gia của các giảng viên – nghệ sĩ khoa Piano Học viện Âm nhạc Việt Nam, đại diện cho các thế hệ giảng viên – học trò của khoa. Từ những lứa học trò đầu tiên được Nhà giáo Nhân dân Thái Thị Liên dạy trực tiếp, nay đã ở tuổi 80 như Nhà giáo Ưu tú Kim Dung và Nghệ sĩ Ưu tú Tuyết Minh đến những thế hệ trẻ - giảng viên chủ chốt của Khoa Piano ngày nay như: TS Đào Trọng Tuyên, PGS TS Nguyễn Huy Phương...

Từ những học trò - con như GS NGND Trần Thu Hà đến cháu, chắt của Bà như những tiếng đàn được ngân vang bất tận.

Đặc biệt, phần II - Đặng Thái Sơn kể chuyện Người mẹ - Người thầy của chương trình là món quà đặc biệt mà Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn dành tặng cho mẹ với bản Thái Thị Liên "Hát ru" (for 4 hand) do Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn biểu diễn cùng pianist Đăng Quang - con trai của diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung; Những bản nhạc tặng mẹ - người thầy đầu tiên do Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn độc tấu.