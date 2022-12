Anh trai 'Tàng Keangnam' bị bắt, khung hình phạt thế nào?

Đã bắt được anh trai "Tàng Keangnam"

Khoảng 1h ngày 18/12, tại bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an huyện Mộc Châu bắt giữ thành công nghi phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Lầu (SN 1981, trú bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ).

Anh trai trùm ma túy "Tàng Keangnam" bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Công an Sơn La.

Đáng chú ý, Tráng A Lầu là anh ruột của Tráng A Tàng (hay còn gọi là "Tàng Keangnam", ông trùm buôn bán ma túy khét tiếng phía Bắc).

Lầu bị truy nã về tội danh mua bán trái phép chất ma túy theo quyết định số 20, ngày 10/11/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an).

Sau thời gian dài áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm di biến động của nghi phạm, đêm 17/12, 45 cán bộ chiến sĩ đột kích hang ổ, bắt giữ thành công và di lý an toàn nghi phạm, thu giữ 2 khẩu súng, một hộp tiếp đạn, 27 viên đạn (trong đó có một viên đạn đã lên nòng) cùng một số vật chứng liên quan khác.

Khó thoát án tử?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, việc bắt giữ Tráng À Lầu là theo lệnh truy nã của cơ quan chức năng trước đó đối với đối tượng này.

Điều đáng nói ở đây, đối tượng là anh trai của "Tàng Keangnam", một trùm buôn ma túy khét tiếng phía Bắc và khi bắt giữ cơ quan điều tra thu giữ được hai khẩu súng nhưng vẫn bảo đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ và quần chúng nhân dân.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục các thủ tục tố tụng như khởi tố bị can, tạm giam bị can để điều tra và thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Sẽ làm rõ hành vi phạm tội của bị can, làm rõ mối quan hệ của bị can này với các đối tượng khác và quá trình thực hiện hành vi phạm tội diễn ra như thế nào.

Trường hợp cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm đình chỉ, sẽ phục hồi điều tra để tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng được thực hiện như thế nào, ngoài việc thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy hay không.

Vị chuyên gia cho rằng, thực tiễn tố tụng hình sự cho thấy, đối với hành vi vi phạm về ma túy với số lượng lớn, rất lớn, đặc biệt lớn, rất ít khi các đối tượng thoát khỏi mức án cao nhất là tử hình.

Chỉ có một số trường hợp cá biệt, các đối tượng lập công chuộc tội, hoặc có những tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, hành vi có tính chất đồng phạm nhưng không phải là đối tượng chủ mưu, thực hành tích cực mới có cơ hội thoát án tử hình.

"Tội phạm về ma túy là loại tội phạm không mới nhưng luôn nhức nhối, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Công cuộc đấu tranh với tội phạm về ma túy còn nhiều cam go, phức tạp.

Bởi vậy, việc đấu tranh với tội phạm về ma túy đòi hỏi phải có lực lượng tinh nhuệ, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ, cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng và ủng hộ giúp đỡ của nhân dân" – ông Cường nêu quan điểm.