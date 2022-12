Quảng Bình: Phạt 110 triệu đồng Công ty cổ phần TTH Group vì xây dựng sai phép

Cụ thể, theo quyết định số 6150/QĐ-XPHC do ông Hoàng Ngọc Đan - Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) ký, xử phạt hành chính 110.000.000 đồng đối với Công ty Cổ phần TTH Group (28 Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vì xây dựng Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình sai nội dung giấy phép số 2033/GPXD-SXD do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cấp ngày 16/8/2021.



Công ty Cổ phần TTH Group bị phạt 110 triệu đồng vì xây dựng Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình sai phép. Ảnh: Trần Anh

Theo đó, Nhà khám bệnh xây cao hơn giấy phép 70cm; nhà vận hành xử lý nước thải được cấp phép có diện tích 35,6m2 nhưng xây dựng 132m2; cốt cũng cao hơn giấy phép; hàng rào phía Nam, theo thiết kế là trụ bê tông, tường gạch, hiện trường xây dựng là đá hộc và cao hơn hồ sơ thiết kế.

Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới yêu cầu khắc phục hậu quả trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công ty Cổ phần TTH Group phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định.

Khi hết thời hạn, Công ty Cổ phần TTH Group không xuất trình giấy phép xây dựng điều chỉnh, buộc phải tự phá dỡ phần công trình xây dựng vi phạm. Nếu không thực hiện sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty Cổ phần TTH Group chi trả.

Người dân phường Phú Hải (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) lo ngại Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thi công sai phép sẽ gây ngập, không thể làm nông nghiệp, ảnh hưởng tới đời sống. Ảnh: Trần Anh

Trước đó, báo Dân Việt có bài viết: "Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình thi công sai phép?" phản ánh về việc người dân phường Phú Hải (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) lo ngại việc Bệnh viện Đa khoa TTH Quảng Bình (thuộc Công ty Cổ phần TTH Group) thi công sai phép, đổ đất nền sai quy định sẽ gây ngập, không thể làm nông nghiệp và ảnh hưởng lớn đến đời sống.

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã có ý kiến chỉ đạo Sở Xây dựng Quảng Bình và UBND TP. Đồng Hới kiểm tra, xử lý.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!