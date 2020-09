Apec Group "bắt tay" Happitopia Academy công bố 1000 học bổng trị giá 16 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trước tình trạng khó khăn của những người lao động đang gắng tìm kiếm công việc để bám trụ qua sự bất định của dịch bệnh, Siêu thị Hạnh Phúc 0Đ với tư cách là nhà tổ chức đã phối hợp với Happitopia Academy (Học viện doanh nhân hạnh phúc) là đơn vị đào tạo và Apec Group là đơn vị đồng hành tài trợ cho ra đời chương trình Học Bổng Kinh Doanh với mong muốn có thể đào tạo và hỗ trợ cho những cá nhân chịu ảnh hưởng bởi Covid.



Hỗ trợ kịp thời và dài hạn

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố tại cuộc họp báo tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm năm 2020, tổ chức ngày 10-7, tại Hà Nội cho biết tại Việt Nam trong quý 2 có thêm 2,4 triệu lao động mất việc, tỉ lệ thất nghiệp cả nước quý 2 năm nay tăng 2,73% (khoảng 1,3 triệu người), trong đó khu vực thành thị tăng 4,46% so với quý trước. Đây là mức tỉ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm qua, trong đó tỉ lệ thất nghiệp tăng nhiều nhất ở nhóm lao động có trình độ chuyên môn thấp. Không chỉ vậy, nhóm đối tượng sinh viên mới ra trường, đặc biệt với những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn phải tự bươn trải, thì tìm việc trong thời điểm hiện tại là một thách thức không nhỏ trước tình trạng cắt giảm nhân sự vẫn chưa có dấu hiệu dừng do ảnh hưởng từ sự đổ bổ của làn sóng dịch thứ hai.

Năm 2020, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 10 năm qua

Nếu như các dự án Siêu thị Hạnh Phúc 0đ hay cây ATM gạo được mở ra nhưng cũng chỉ hỗ trợ lương thực tạm thời thì với Chương trình 1000 học bổng kinh doanh thực chiến với mục đích hỗ trợ người lao động trong dài hạn.



Chương trình ra đời đúng lúc và kịp thời với mô hình hoạt động: đào tạo thực chiến tăng thêm kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm công việc thực tế, hỗ trợ tài chính và trao cơ hội việc làm tại tập đoàn Apec. Hoạt động này được kỳ vọng sẽ giải quyết được phần nào bài toán việc làm cho người lao động thất nghiệp, những sinh viên mới ra trường đang trong nguy cơ thất nghiệp do ảnh hưởng bởi Covid lên nền kinh tế.

1000 suất học bổng với lộ trình hỗ trợ toàn diện từ đào tạo đến việc làm

Tổng giá trị của chương trình học bổng được các đơn vị tổ chức ước tính khoảng 16 tỷ đồng bao gồm chi phí hỗ trợ bằng tiền mặt và chi phí đào tạo. Ở giai đoạn 1, chương trình mở ra cho những lao động phát triển theo định hướng kinh doanh, đặc biệt dành cho những cá nhân đã và đang theo nghề kinh doanh dưới 1 năm kinh nghiệm, chịu ảnh hưởng do Covid; chương trình đặc biệt ưu tiên các bạn sinh viên ngoại tỉnh, mới tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ngoài được cấp học bổng bằng tiền mặt, người lao động sẽ được đào tạo miễn phí tại học viện Happitopia

Với mỗi suất học bổng, ngoài nhận mức hỗ trợ bằng tiền mặt từ 3 triệu/tháng, học viên sẽ được tham dự miễn phí khóa học thực chiến kinh doanh trị giá 10 triệu đồng/học viên/khóa học trong vòng 2 tháng. Đứng lớp và dẫn dắt học viên qua từng thử thách là các vị chuyên gia từ các tập đoàn lớn với ít nhất 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Ngoài mang đến định hướng tư duy phát triển nghề nghiệp đúng đắn để có thêm công ăn việc làm, chương trình còn đạo tạo kịp thời nguồn nhân lực cùng đóng góp công sức để giữ vững ổn định nền kinh tế Việt Nam qua giai đoạn thử thách này.

Người lao động được trao cơ hội việc làm tại Tập đoàn Apec

Ông Phạm Duy Hưng, đại diện Apec Group chia sẻ: "Chúng ta đang phải trải qua những khó khăn chưa từng có do ảnh hưởng bởi dịch. Trước vấn nạn cắt giảm nhân sự liên tục thì nền kinh tế khó mà trụ vững qua thời kỳ thử thách này. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn tạo ra công ăn việc làm cho người lao động bởi yếu tố con người mang tính quyết định đến sức khỏe của nền kinh tế. Chúng tôi hi vọng với chương trình 1000 suất học bổng này cứu trợ được phần nào các cá nhân đang phải chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19".