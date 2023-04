Apple đặt cược lớn vào Ấn Độ, nhưng vẫn sẽ dựa vào Trung Quốc trong nhiều năm tới

Theo đó, Tim Cook đã khai trương Apple Store đầu tiên ở Ấn Độ, khi nhà sản xuất iPhone đẩy mạnh cuộc chiến với Samsung trên thị trường điện thoại thông minh cao cấp đang phát triển ở nền kinh tế lớn thứ hai châu Á.

Chuyến thăm của giám đốc điều hành tới thủ đô tài chính, Mumbai, để ra mắt cửa hàng tiêu dùng hàng đầu của mình, đi kèm với việc Apple đang thúc đẩy sản xuất tại một quốc gia đang định vị để giành lấy thị phần lớn hơn trong sản xuất công nghệ phương Tây từ Trung Quốc.

Thị phần 5% của Apple tại Ấn Độ có thể sớm tăng lên, khi công ty mở rộng dấu ấn của mình tại cường quốc châu Á với việc vừa khai trương cửa hàng bán lẻ. Ảnh: @AFP.

Trong nhiều năm, Tim Cook đã lạc quan về Ấn Độ. Giờ đây, ông đang đặt cược lớn vào gã khổng lồ Nam Á này, khi Apple chuyển trọng tâm ra khỏi Trung Quốc và mở rộng dấu ấn ở Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói với Đài CNBC rằng sự phụ thuộc của nhà sản xuất iPhone vào Trung Quốc sẽ vẫn còn trong nhiều năm tới.

Martin Yang, nhà phân tích cao cấp về các công nghệ mới nổi tại Oppenheimer & Co, cho biết Ấn Độ có tiềm năng trở thành "Trung Quốc tiếp theo" để sản xuất Apple, nhưng có thể mất tới một thập kỷ trước khi điều đó xảy ra thực sự.

Nitin Soni, giám đốc cấp cao của Fitch Ratings nói với CNBC rằng, gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino vẫn có sự hiện diện mạnh mẽ ở Trung Quốc, nhờ các đối tác trong chuỗi cung ứng và khả năng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc vẫn tốt hơn nhiều so với những gì Ấn Độ có thể cung cấp tính ở thời điểm hiện tại.

"Apple sẽ mất nhiều năm để đa dạng hóa khỏi Trung Quốc", Soni nói. ″Đất nước này vẫn là một túi rất lớn đối với Apple - không chỉ trong dây chuyền lắp ráp, mà cả hệ sinh thái bán dẫn và thử nghiệm".

Sự gia tăng dân số và cơ hội thuần túy ở khắp Ấn Độ là con ngỗng vàng cho Apple. Đây là một thị trường khó khăn để Apple tung hoành trên mặt trận iPhone trong nhiều năm qua, nhưng giờ đây rõ ràng ông ty đang bắt đầu tìm thấy bước tiến của mình. Ảnh: @AFP.

Những nỗ lực của Apple trong việc chuyển hoạt động lắp ráp sản phẩm khỏi Trung Quốc trở nên cấp bách hơn trong 5 năm qua khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng, và sự gián đoạn chuỗi cung ứng do chính sách Zero Covid của Bắc Kinh gây ra. Nhà sản xuất iPhone đã phải giảm quy mô sản xuất tại Trung Quốc do những hạn chế đó, một động thái làm tổn hại đến lợi nhuận của họ.

Navkendar Singh, phó chủ tịch của International Data Corporation (IDC) Ấn Độ, cho biết rất khó có khả năng Apple sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Singh nhấn mạnh: "Với quy mô chi phí, hậu cần và tính tiềm năng tuyệt đối của một số nhà cung cấp trong hệ sinh thái ở Trung Quốc, rất khó có khả năng Apple có thể tự rút lui hoàn toàn khỏi Trung Quốc trong chớp mắt".

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của Apple ở Ấn Độ chỉ mới bắt đầu và còn có rất nhiều cơ hội đang chờ đợi ở cả sản xuất chế tạo và doanh số bán lẻ tại quốc gia này.

Tham vọng của Apple đối với Ấn Độ

Theo dữ liệu từ IDC, Ấn Độ là thị trường điện thoại thông minh lớn thứ hai trên toàn thế giới về doanh số bán hàng hàng năm, chiếm gần 12% thị trường toàn cầu. Nhưng Apple đã bán chỉ được 6,7 triệu chiếc iPhone vào năm 2022 tại Ấn Độ, tăng đột biến so với 4,8 triệu thiết bị vào năm trước đó. Ấn Độ đứng ở vị trí thứ sáu sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Đức về các lô hàng iPhone bán ra vào năm 2022.

Dan Ives, nhà phân tích tại Wedbush Securities, cho biết: "Sự gia tăng dân số và cơ hội thuần túy ở khắp Ấn Độ là con ngỗng vàng cho Apple. Đây là một thị trường khó khăn để Apple tung hoành trên mặt trận iPhone trong nhiều năm qua, nhưng giờ đây rõ ràng ông ty đang bắt đầu tìm thấy bước tiến của mình".

Gã khổng lồ công nghệ hiện sản xuất 5% đến 7% số iPhone của mình ở Ấn Độ, một bước nhảy vọt so với mức chỉ 1% vào năm 2021, và không dừng lại ở đó với các kế hoạch tiếp theo nhằm nâng cao vị thế của công ty tại quốc gia này.

Mặc dù chính phủ Ấn Độ cho biết vào tháng 1 rằng, Apple đang đặt mục tiêu sản xuất 25% tổng số iPhone của họ ở Ấn Độ, nhưng Ives cho biết đó là một mục tiêu quá cao, và việc đạt 10% đến 15% sản lượng có vẻ sẽ thực tế hơn trong dài hạn.

Navkendar Singh, phó chủ tịch của International Data Corporation (IDC) Ấn Độ cho biết, Ấn Độ cũng sẽ tiếp tục đóng vai trò thứ hai sau Việt Nam trong việc sản xuất các sản phẩm phức tạp hơn như MacBook, nhưng các sản phẩm nhỏ hơn như đồng hồ thông minh của Apple và tai nghe AirPods sẽ sớm được sản xuất tại Ấn Độ.

Singh của IDC cho biết, thị trường tập trung như vậy chủ yếu ở các trung tâm đô thị và Delhi và Mumbai "chiếm gần 1/4 thị trường cho Apple ở Ấn Độ", đồng thời cho biết thêm rằng nhiều cửa hàng thực bán lẻ khác có thể mở vào giữa năm 2024.

Apple đặt cược lớn vào Ấn Độ, nhưng vẫn sẽ dựa vào Trung Quốc trong nhiều năm tới. Ảnh: @AFP.

Prachir Singh, nhà phân tích tại Counterpoint Research, cho biết: "Apple luôn là một thương hiệu được khao khát, chỉ là giá cả không phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng Ấn Độ", đồng thời cho biết thêm rằng Apple có thể giảm giá nhiều hơn khi sản xuất điện thoại ở Ấn Độ do đó tránh được thuế hải quan 20 phần trăm.

Mặc dù Ấn Độ chưa phải là thị trường tiêu dùng chính cho các thiết bị của Apple, nhưng nó đang ngày càng trở nên quan trọng như một địa điểm sản xuất thay thế ở châu Á, bên cạnh Việt Nam, khi công ty có trụ sở tại Cupertino tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình khỏi sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc.

Các quan chức chính quyền trung ương và địa phương Ấn Độ đang nới lỏng các yêu cầu và cam kết khuyến khích tài chính hào phóng để cố gắng thuyết phục Apple, đối thủ Samsung và các nhà sản xuất điện tử khác đầu tư vào các nhà máy mới.

Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 10 tỷ đô la điện thoại di động từ tất cả các thương hiệu trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 và các quan chức trong ngành cho biết lĩnh vực này sử dụng khoảng 750.000 lao động trực tiếp và gián tiếp.