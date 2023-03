1. Andy Jassy: 589.149 USD vào năm 2021

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Amazon, Andy Jassy đã kiếm được tổng số tiền lương thưởng là 212.701.169 đô la trong năm tài chính 2021, bao gồm 592.649 đô la "tiền bồi thường khác", theo tuyên bố ủy quyền gần đây nhất của Amazon.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Amazon, Andy Jassy đã kiếm được tổng số tiền lương thưởng là 212.701.169 đô la trong năm tài chính 2021. Ảnh: @AFP.

Trong số đó, công ty đã chi 589.149 đô la cho việc sắp xếp an ninh cho Jassy, cả tại các cơ sở kinh doanh và trong thời gian đi công tác. Hồ sơ cho biết "chi phí bảo mật là hợp lý, cần thiết và vì lợi ích của công ty”.

2. Bob Iger: 878.206 USD vào năm 2022

Bob Iger từng là chủ tịch điều hành tại Công ty Walt Disney trước khi được bổ nhiệm lại làm Giám đốc điều hành vào tháng 11 năm 2022. Trong năm tài chính 2022, Iger không giữ chức vụ giám đốc điều hành, nhưng vẫn kiếm được 14.998.299 đô la tiền lương thưởng trong năm tài chính 2022, trong đó 2.466.520 đô la trong số đó là "bồi thường", theo tuyên bố ủy quyền của công ty nộp vào tháng trước.

Bob Iger từng là chủ tịch điều hành tại Công ty Walt Disney trước khi được bổ nhiệm lại làm Giám đốc điều hành vào tháng 11 năm 2022. Ảnh: @AFP.

Còn chi phí đi lại bằng máy bay cá nhân của Iger là 47.769 đô la và chi phí an ninh của anh ta là 830.437 đô la.

3. Ted Sarandos: 1.101.063 USD vào năm 2021

Ted Sarandos, người từng là đồng Giám đốc điều hành của Netflix với Reed Hastings vào năm 2021, đồng thời là giám đốc nội dung, đã kiếm được tổng số tiền lương thưởng là 38.232.164 đô la cho năm tài chính đó, theo tuyên bố ủy quyền của công ty.

Ted Sarandos, người từng là đồng Giám đốc điều hành của Netflix với Reed Hastings vào năm 2021. Ảnh: @AFP.

Con số đó bao gồm 1.112.663 đô la khoản "bồi thường khác", chẳng hạn bao gồm như 16.353 đô la cho dịch vụ xe hơi, 192.137 đô la cho việc sử dụng máy bay của công ty cho mục đích cá nhân và 892.573 đô la cho an ninh dân cư.

4. Tim Cook: 1.358.515 USD vào năm 2022

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã kiếm được 99.420.097 đô la trong tổng số tiền lương thưởng trong năm tài chính 2022, theo hồ sơ SEC của công ty. Con số đó bao gồm 1.425.933 đô la "bồi thường khác" - như 591.196 đô la chi phí an ninh và 767.319 đô la cho việc sử dụng máy bay riêng của cá nhân ông ấy.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã kiếm được 99.420.097 đô la trong tổng số tiền lương thưởng trong năm tài chính 2022, theo hồ sơ SEC của công ty. Ảnh: @AFP.

Hội đồng quản trị của Apple yêu cầu Cook sử dụng máy bay riêng cho mục đích kinh doanh và du lịch cá nhân "vì lý do an ninh và hiệu quả".

5. Marc Benioff: 1.446.977 USD vào năm 2022

Marc Benioff là đồng Giám đốc điều hành của Salesforce và là chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022, khi ông kiếm được tổng số tiền tiền lương thưởng là 28.602.112 USD, theo tuyên bố ủy quyền gần đây nhất của công ty.

Marc Benioff là đồng Giám đốc điều hành của Salesforce và là chủ tịch Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2022, khi ông kiếm được tổng số tiền tiền lương thưởng là 28.602.112 USD. Ảnh: @AFP.

Tổng số tiền bồi thường của anh ấy bao gồm 1.451.977 đô la trong "các khoản bồi thường khác", bao gồm cả chi phí cho sự an toàn của anh ấy lên tới 1.446.977 đô la. Salesforce cho biết bảo mật của Benioff là "chi phí kinh doanh cần thiết và phù hợp" trong hồ sơ của mình.

6. Larry Ellison: 1.564.394 USD vào năm 2022

Larry Ellison, chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ của Oracle, đã kiếm được tổng số tiền lương thưởng là 138.652.063 đô la trong năm tài chính 2022. Ảnh: @AFP.

Larry Ellison, chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ của Oracle, đã kiếm được tổng số tiền lương thưởng là 138.652.063 đô la trong năm tài chính 2022, theo tuyên bố ủy quyền của công ty. "Các khoản bồi thường khác" của anh ấy lên tới 1.577.707 đô la, bao gồm 1.564.394 đô la để đảm bảo an ninh cho nơi ở chính của anh ấy. Bản thân Ellison trả tiền bảo vệ cho những nơi cư trú khác của mình, theo hồ sơ.

7. Jeff Bezos: 1.600.000 USD vào năm 2021

Người sáng lập và chủ tịch điều hành của Amazon, Jeff Bezos, đã kiếm được tổng số tiền lương thưởng là 1.681.840 đô la trong năm tài chính 2021, 1.600.000 đô la trong số đó là "tiền bồi thường khác", theo tuyên bố ủy quyền của công ty.

Người sáng lập và chủ tịch điều hành của Amazon, Jeff Bezos, đã kiếm được tổng số tiền lương thưởng là 1.681.840 đô la trong năm tài chính 2021. Ảnh: @AFP.

Khoản bồi thường khác của ông ấy "đại diện cho chi phí gia tăng tổng hợp gần đúng đối với Amazon về các thỏa thuận an ninh cho ông Bezos ngoài các thỏa thuận an ninh được cung cấp tại các cơ sở kinh doanh và cho chuyến công tác", hồ sơ cho biết. Amazon cho biết trong hồ sơ của mình rằng chi phí cho sự an toàn của Bezos là "đặc biệt hợp lý" vì ông có "mức lương thấp" và chưa nhận được bất kỳ khoản lương nào dựa trên cổ phiếu.

Công ty đã được cấp phép lắp đặt các tấm chống đạn cho văn phòng của Bezos vào tháng 1 năm 2019. Chúng tiêu tốn 180.000 đô la để lắp đặt và được cho là có thể chịu được các phát súng từ súng trường tấn công cấp quân sự.

8. Sundar Pichai: 4.309.583 USD vào năm 2021

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đã kiếm được 6.322.599 đô la tiền lương thưởng cho năm tài chính 2021, theo tuyên bố ủy quyền của công ty.

Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai đã kiếm được 6.322.599 đô la tiền lương thưởng cho năm tài chính 2021, theo tuyên bố ủy quyền của công ty. Ảnh: @AFP.

"Các khoản bồi thường khác" ngoài tiền lương chính của anh ấy lên tới 4.322.599 đô la - và 4.309.583 đô la trong số đó là cho an ninh cá nhân. Khoản bồi thường khác của anh ấy cũng bao gồm việc sử dụng máy bay của Google cho mục đích cá nhân, nhưng số tiền đó không được liệt kê. An ninh của Pichai đã phải được tăng cường vào năm 2018 sau khi một phụ nữ bắn ba người, sau đó là chính mình, tại trụ sở YouTube vào tháng 4 năm đó.

9. Mark Zuckerberg: 26.823.060 USD vào năm 2021

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã kiếm được 26.823.061 đô la trong tổng số tiền lương thưởng trong năm tài chính 2021, theo hồ sơ SEC của công ty. Mặc dù mức lương của anh ấy được liệt kê là 1 đô la, nhưng Zuckerberg đã nhận được 26.823.060 đô la trong "khoản bồi thường khác".

Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã kiếm được 26.823.061 đô la trong tổng số tiền lương thưởng trong năm tài chính 2021, theo hồ sơ SEC của công ty. Ảnh: @AFP.

Số tiền này bao gồm luôn 15.195.103 đô la chi phí an ninh cho nơi cư trú của anh ấy và trong chuyến du lịch cá nhân, đồng thời anh ấy nhận được khoản trợ cấp trước thuế hàng năm là 10.000.000 đô la để trang trải mọi chi phí bổ sung cho an ninh cá nhân của anh ấy và gia đình anh ấy. Khoản bồi thường khác của anh ấy cũng bao gồm 1.627.957 đô la cho việc sử dụng máy bay riêng của anh ấy. Theo một cuộc điều tra về các hoạt động an ninh bảo mật của Facebook, Zuckerberg được bảo vệ 24/7.