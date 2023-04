iPhone 15 sắp ra mắt, nhiều mẫu iPhone có thể sẽ bị Apple "khai tử"

Những mẫu iPhone có thể bị Apple 'khai tử' sau khi dòng iPhone 15 ra mắt

Trên thị trường, Apple hiện đang bán 8 mẫu iPhone khác nhau gồm: 4 mẫu iPhone 14 Series ra mắt vào mùa Thu năm ngoái cùng với mẫu iPhone SE ra mắt vào tháng 3 năm ngoái, iPhone 13 và 13 mini ra mắt năm 2021 và iPhone 12 là mẫu cũ nhất được giới thiệu vào năm 2020.

Có thể thấy, iPhone 12 là thiết bị có khả năng cao sẽ bị Apple "khai tử" khi dòng iPhone 15 được ra mắt. Từ đó, iPhone 13 sẽ thay thế cho iPhone 12 để trở thành thiết bị "lâu đời" nhất. Thông thường, Apple thường ngừng cung cấp các mẫu Pro sau một năm bán ra, nên khả năng các mẫu iPhone 14 Pro cũng sẽ bị loại bỏ, dù iPhone 14 Pro Max được đánh giá rất cao.

Nhiều mẫu iPhone có thể bị Apple 'khai tử' sau khi dòng iPhone 15 ra mắt. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo thông lệ iPhone 14 có khả năng sẽ được Apple giữ lại và giảm giá còn 699 USD (khoảng 16.4 triệu đồng). Trong khi "số phận" của iPhone 14 Plus còn đang khó đoán thì iPhone 13 mini có thể cũng sẽ bị Apple loại bỏ ngay sau khi dòng sản phẩm mới ra mắt, vì trước đó Apple đã loại bỏ iPhone 12 mini sau 2 năm trình làng.

Theo các nhà phân tích, dòng iPhone 15 năm nay có thể sẽ là dòng sản phẩm bán chạy nhất của Apple, nhờ các tính năng mới được nâng cấp. Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 15 Series sẽ được ra mắt với 4 mẫu, trong đó iPhone 15 Ultra được cho là sẽ thay thế iPhone 15 Pro Max.

Ngoài ra, dòng sản phẩm còn có iPhone 15, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro. Việc đưa iPhone 15 Plus vào có thể khiến iPhone 14 Plus phải "chia tay". Nếu điều đó xảy ra, iPhone 13 mini có thể sẽ được Apple giữ lại, và thiết bị sẽ được giảm giá xuống còn 499 USD (khoảng 11.7 triệu đồng).

Mục đích chính của việc khai tử các sản phẩm iPhone đã ra mắt trước đó của Apple là nhằm hạn chế sự cạnh tranh với các dòng sản phẩm mới ra mắt, chứ không hẳn do thiết bị cũ bị lỗi hay gặp vấn đề gì.

Các mẫu iPhone 15 có thể sẽ được phát hành vào tháng 9 năm 2023 nếu Apple tuân theo thời gian ra mắt truyền thống vào tháng 9. Dự kiến, iPhone 15 Pro Max sẽ có giá cao hơn bản tiền nhiệm nhờ thiết kế mới, tích hợp ống kính tiềm vọng và các công nghệ cải tiến khác. Giá bán của "siêu phẩm" này ở tuỳ chọn 2TB có thể có thể lên tới gần 2.000 USD (tương đương 47,44 triệu đồng).