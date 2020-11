Apple ra mắt Mac Mini chip M1 mới siêu "trâu", giá ngang iPhone 12 Mini

Tại sự kiện "One More Thing" của Apple, công ty đã ra mắt một chiếc Mac Mini mới được trang bị chip M1 Silicon của công ty và nó có giá khởi điểm là 699 USD (tương đương 16,18 triệu đồng). Mức giá này ngang với chiếc iPhone 12 Mini sắp được bán ra của hãng

Mac Mini chạy chip Silicon mới.

Chip M1 do Apple thiết kế có một CPU tám nhân và một GPU tám nhân, mang lại cho Mac Mini hiệu năng gấp ba lần và hiệu suất đồ họa nhanh gấp sáu lần so với phiên bản Intel bốn nhân trước đó.

Apple cho biết Mac Mini mới có thể biên dịch mã bằng Xcode nhanh hơn tới ba lần, hiển thị dòng thời gian phức tạp trong Final Cut Pro nhanh hơn tới 6 lần và tăng tốc khi chơi các trò chơi đòi hỏi nhiều đồ họa như "Shadow of the Tomb Raider" lên 4 lần khung hình. Ước tính, khả năng xử lý công việc ML (Machine Learning) sẽ nhanh hơn tới 15 lần. So với máy tính để bàn PC “bán chạy” nhất trong cùng tầm giá, Mac Mini M1 có kích thước bằng 1/10 nhưng nhanh hơn tới 5 lần.

Mac Mini mới được tích hợp chip M1 mạnh mẽ của Apple.

Mac Mini mới hiện có hai cổng USB 4, hỗ trợ Thunderbolt 3, cho phép người dùng chạy tối đa hai màn hình Pro Display XDR ở độ phân giải 6K đầy đủ. Thiết bị cũng hỗ trợ Wi-Fi 6 và có thiết kế tản nhiệt mới với quạt, cho phép duy trì hiệu suất trong khi vẫn mát và yên tĩnh.

Phiên bản tích hợp chip Silicon của “Nhà Táo” có một số khác biệt so với Mac mini dựa trên chip Intel. Phiên bản Intel chỉ có hai cổng Thunderbolt (bản trước đó có 04 cổng Thunderbolt 3).

Mac Mini có chip M1 sở hữu mức giá khởi điểm từ 699 USD, rẻ hơn 100 USD (khoảng 2,31 triệu đồng) so với phiên bản sử dụng chip Intel trước đây. Nếu nâng cấp lên phiên bản bộ nhớ 16GB, khách hàng sẽ phải chi thêm 200 USD (khoảng 4,6 triệu đồng). Tương tự, người dùng phiên bản 256GB có thể nâng cấp lên 512GB với giá 200 USD, 1TB với giá 400 USD (khoảng 9,2 triệu đồng) và 2TB với giá 800 USD (khoảng 18,5 triệu đồng).