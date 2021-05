Apple vừa tung bản cập nhật iOS 14.6 đầy giá trị cho iPhone

Đây không phải là một bản cập nhật lớn như iOS 14.5, nhưng nó vẫn rất quan trọng và có một số tính năng mới mà người dùng iPhone và iPad sẽ hào hứng kiểm tra.

iOS 14.6 mang đến các tính năng mới cho Apple Music, bao gồm Spatial Audio với Dolby Atmos và Lossless Audio. Các tính năng này miễn phí cho người đăng ký Apple Music, vì vậy người dùng sẽ không phải làm bất cứ điều gì để có quyền truy cập vào chúng sau khi cập nhật lên iOS 14.6. Ngoài ra, Apple Podcasts Subscriptions xuất hiện lần đầu trong bản cập nhật, và giờ đây người dùng có thể sử dụng địa chỉ email làm phương thức liên hệ cho Lost mode thay vì số điện thoại trong ứng dụng Find My cho AirTag của mình.

Nếu đang băn khoăn không biết thiết bị của mình có tương thích với iOS 14.6 (cũng như iPadOS 14.6) hay không, người dùng có thể xem danh sách đầy đủ bên dưới.

- Các thiết bị tương thích iOS 14.6 gồm iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (thế hệ đầu tiên), iPhone SE (thế hệ thứ 2), và iPod touch (thế hệ thứ 7).

- Các thiết bị tương thích iPadOS 14.6 gồm iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 4), iPad Pro 11 inch (thế hệ thứ 2), iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 3), iPad Pro 11 inch (thế hệ đầu tiên), iPad Pro 12,9 inch (thế hệ thứ 2), iPad Pro 12,9 inch (thế hệ đầu tiên), iPad Pro 10,5 inch, iPad Pro 9,7 inch, iPad (thế hệ thứ 7), iPad (thế hệ thứ 6), iPad (thế hệ thứ 5), iPad mini (thế hệ thứ 5), iPad mini 4, iPad Air (thế hệ thứ 3), và iPad Air 2.

Để cài đặt bản cập nhật mới trên các thiết bị tương thích nói trên, việc thực hiện là cực kỳ đơn giản. Người dùng chỉ cần điều hướng đến Settings > General > Software Update và sau đó nhấn vào Download and Install ở cuối trang đó. Nếu muốn, người dùng cũng có thể cài đặt bản cập nhật thông qua iTunes bằng cách kết nối thiết bị iOS với máy tính. Cho dù chọn phương pháp nào, chỉ cần đảm bảo sao lưu thiết bị của mình trước khi cài đặt bản cập nhật để người dùng không có nguy cơ mất bất kỳ dữ liệu nào trong quá trình này.