Theo Page Six, nam diễn viên Armie Hammer đã bị cắt khỏi gia đình tỷ phú của mình. "Triệu đại" của gia đình được cho là do ông cố của anh, Armand Hammer thành lập và phát triển.

"Bố của Armie Hammer từ chối giúp đỡ anh ta về mặt tài chính cũng như quan hệ, bên cạnh đó còn bị các hãng phim và nhãn hàng cắt đứt hợp đồng, vì vậy anh ta phải làm việc như người bình thường thôi", một nguồn tin nói với People về nam diễn viên. Gần đây, anh được cho là đang làm việc tại Cayman Islands với tư cách là một nhân viên bán hàng bán thời gian.

Armie Hammer bị "thất sủng". (Ảnh: IT).

Trong khi bản thân nam diễn viên đang phải vật lộn với cuộc sống "hậu nổi tiếng", thậm chí phải vào trại cai nghiện sau bê bối tình dục, thì đại gia đình anh vẫn sống xa hoa. Họ sở hữu một khối tài sản khổng lồ, bởi ông cố Armand Hammer là tài phiệt dầu mỏ trong những năm 1950 với Công ty Dầu khí Occidental. Ông điều hành công ty từ năm 1957 cho đến khi qua đời vào năm 1990.

Armie Hammer bị "cắt" khỏi khối tài sản khổng lồ của gia đình

Trong cuốn "Dossier: The Secret History of Armand Hammer" của tác giả Jay Epstein năm 1996, ông trùm dầu mỏ này đã tự mình dính vào một số vụ bê bối như rửa tiền.

Công việc kinh doanh của gia đình hiện tại đang nằm trong tay bố của Armie Hammer là Michael Hammer. Ông tiếp tục điều hành Quỹ Quốc tế Hammer, Quỹ Armand Hammer và các tổ chức khác dưới tên gia đình.

Luật sư của Armie, Andrew Brettler, phủ nhận với Page Six về thông tin nam diễn viên làm việc tại Quần đảo Cayman.

Ngoài việc nam diễn viên được cho là mới nhận được một hợp đồng biểu diễn, một nguồn tin thân cận với ngôi sao "Call Me by Your Name" nói với Vanity Fair rằng Robert Downey Jr đã âm thầm trả tiền cho Hammer 6 tháng ở cơ sở cai nghiện ở Florida và đã cho phép Hammer cùng gia đình ở trong một căn hộ của mình để tránh sự soi mói của giới truyền thông.

Trong quá khứ, Robert Downey Jr cũng từng phải chống chọi với những vụ bê bối và nghiện ngập ở Hollywood.