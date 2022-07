Robert Downey Jr giúp sao nam Hollywood dính bê bối tình dục phục hồi

Đến năm 2020, Armie Hammer đã có sự nghiệp vững chắc tại Hollywood. Tài tử sinh năm 1986 ghi dấu ấn qua các phim điện ảnh như: The Social Network - được đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại giải thưởng Hiệp hội các nhà phê bình phim Toronto 2011, phim miền viễn Tây The Lone Ranger đóng cùng Johnny Depp và đặc biệt là Call Me By Your Name - đề cử Quả cầu Vàng cho "Nam diễn viên phụ xuất sắc".

Cuộc sống của Armie Hammer bắt đầu sóng gió vào hè 2020. Vợ anh đệ đơn ly hôn hồi vào tháng 7/2020 sau 10 năm chung sống và có hai con. Cả hai nói chia tay trong êm thấm và giữ mối quan hệ thân thiện để cùng nuôi con.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, tin đồn anh là một cannibal - kẻ ăn thịt người bỗng nhiên lan rộng. Mặc dù tin đồn nhanh chóng bị dập tắt, nhưng nhiều tuần sau, các câu hỏi vẫn xoay quanh cuộc sống cá nhân của Hammer trước những cáo buộc trên mạng xã hội. Sau đó, nam diễn viên sinh năm 1986 được cho là bị buộc rời khỏi hai dự án điện ảnh được đầu tư lớn.

Robert Downey Jr giúp Armie Hammer cai nghiện. (Ảnh: VNF).

Đến tháng 3/2021, một người tình khác cáo buộc Armie Hammer từng hiếp dâm cô suốt 4 tiếng. Cô gái tên là Effie tổ chức họp báo đâm đơn kiện tài tử.

Theo Vanity Fair, Armie Hammer cảm thấy bất lực khi đứng trước cuộc khủng hoảng lớn nhất cuộc đời mình nên đã dính vào nghiện ngập. Tháng 5/2021, Armie Hammer quyết định tới một trung tâm phục hồi chức năng ở Florida để cai nghiện sex, rượu, chất gây nghiện. Armie mong muốn điều trị để được khỏe mạnh, tỉnh táo vì các con. Tài tử Robert Downey Jr chính là người đã đứng ra đưa nam diễn viên vào trại cai nghiện.

Trong quá khứ, Robert Downey Jr cũng từng phải chống chọi với những vụ bê bối và nghiện ngập ở Hollywood. Anh đã trả tiền cho Armie Hammer trong gần sáu tháng ở cơ sở phục hồi chức năng tại Florida.

Được biết, sau khi bình phục trước những thương tổn về mặt tinh thần, nam diễn viên Hollywood đang làm công việc môi giới bán bất động sản nghỉ dưỡng thuộc khu Morritt’s Resort cho khách du lịch tại đảo Cayman. Armie Hammer hiện không còn tài sản gì đáng kể và đang lao động như một người bình thường để nuôi gia đình.

Theo TMZ, anh thường được trông thấy mặc bộ trang phục màu xanh - đồng phục nhân viên Morritt’s Resort - ngồi tư vấn cho khách du lịch mua nhà nghỉ dưỡng trong văn phòng. Các tờ quảng cáo cũng in hình Armie Hammer với vai trò người hướng dẫn tại khách sạn. Tuy nhiên, luật sư của nam diễn viên phủ nhận thông tin anh làm việc ở đây.