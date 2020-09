Bà bán ổi bị lột sạch vàng sau khi uống ly cà phê sữa của gã đàn ông như thế nào?

Ngày 29/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Từ Thanh Phong (SN 1974; ngụ phường quận 8, TP HCM) và Hà Thị Thạnh (SN 1966; ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Trước đó, ngày 24/7, Công an quận Ninh Kiều nhận được tin vụ cướp tài sản, bị hại là bà T.T.H (50 tuổi; ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Theo trình bày của bà H., vào ngày 21/7, một người đàn ông tên Cường (sau đó được xác định là Phong) gọi cho bà để hỏi mua ổi (do bà H. có đăng bán ổi và đất đai trên mạng xã hội). Trưa 23/7, Cường tiếp tục gọi cho bà H. và hẹn uống cà phê nói chuyện mua bán.

Đối tượng Từ Thanh Phong.

Bà H. đi xe máy từ nhà đến Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ gửi xe, sau đó lên xe để Cường chở đến một quán cà phê chòi ở đường Nguyễn Văn Cừ (quận Ninh Kiều) bàn chuyện làm ăn.

Vào quán, Cường gọi ly cà phê đá còn bà H. gọi ly sinh tố bơ. Khi bà H. chưa uống xong thì Cường ra ngoài mang thêm ly cà phê sữa đá vào và ép đút cho bà H. uống. Bà H. uống xong thì mê man, bất tỉnh.

Đến 3 giờ ngày 24/7, bà H. tỉnh lại thì phát hiện mất nhiều tài sản, gồm: 1 iPhone 7 Plus, 25 chiếc vòng bằng vàng 18K trọng lượng hơn 2 lượng, 1 chiếc lắc đeo tay trọng lượng 8 chỉ vàng 18K, 1 dây chuyền 6 chỉ vàng 18K…

Nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều điều tra và xác định Phong là kẻ nghi vấn nhưng đối tượng này không có mặt ở địa phương. Ngày 20-9, Ban chuyên án nhận được tin Phong xuất hiện tại phường 4, quận 8, TP HCM nên phối hợp Công an TP HCM bắt giữ gã. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt đối tượng Hà Thị Thạnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2012, Thạnh và Phong từng cướp tài sản bằng thuốc mê của 1 bị hại ở tỉnh Vĩnh Long và bị tuyên án tù. Sau khi chấp hành án xong vào tháng 2-2020, Phong tìm gặp Thạnh ở Cần Thơ để bàn bạc tìm người có tài sản nhằm chiếm đoạt.

Phong thừa nhận sau khi chuốc thuốc mê bà H. thì báo cho Thạnh biết để Thạnh đến dùng kéo cắt móng tay cắt và lột sạch vàng bà H. đeo trên người.