Bà Phạm Mỹ Hạnh lừa hàng nghìn người bằng chiêu trồng sâm Ngọc Linh, bị hại đòi lại tiền thế nào?

Doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh bị bắt vì lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh từ tháng 8/2017, trụ sở ở Hà Nội và toàn quyền điều hành.

Bị can Phạm Thị Mỹ Hạnh trước khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Nhằm mục đích huy động vốn trái phép, Hạnh nói dối "công ty có dự án đầu tư trồng sâm Ngọc Linh" tại một số địa phương, thu lợi nhuận cao.

Hạnh hứa trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư qua hình thức góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần.

Trong hơn 1.200 tỷ đồng huy động của hơn 1.000 nhà đầu tư, Hạnh dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh. Số còn lại, nghi can trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Nhà chức trách cáo buộc nữ doanh nhân đã huy động vốn của nhiều người với tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng.

Có thể đối mặt án chung thân

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo quy định pháp luật, cơ quan điều tra công an cấp quận huyện chỉ điều tra đối với những vụ án nghiêm trọng, những vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền dưới 500 triệu đồng.

Trong vụ việc này, trường hợp kết quả xác minh cho thấy số tiền mà bị can chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên, Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Ông Cường cho rằng, đây là vụ án hình sự phức tạp, có liên quan đến nhiều giao dịch, nhiều người, nhiều nhà đầu tư và thực hiện trong một thời gian dài ở nhiều địa bàn trong cả nước.

Chính vì vậy việc xác minh tin báo, tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức. Trong quá trình điều tra vụ án, các nạn nhân, các nhà đầu tư cần phối hợp với cơ quan chức năng trong việc trình báo sự việc, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan điều tra sớm làm rõ, xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp. Đây là quan hệ dân sự, kinh tế được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, nếu có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản, đối tượng thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nội dung đơn thư tố cáo tố giác của các nhà đầu tư, xác định giao dịch nào là quan hệ dân sự, giao dịch nào có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự.

Có thể đến nay cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt từ một vài giao dịch chưa tới 500 triệu đồng nên đã tiến hành khởi tố, điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra vụ án này nếu có căn cứ cho thấy bị can đã chiếm đoạt số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, sẽ chuyển hồ sơ cho Công an thành phố Hà Nội tiến hành thụ lý.

Theo vị chuyên gia, để buộc tội đối với bị can trong vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa người tố cáo, tố giác đối với bà Hạnh, làm rõ thông tin mà công ty đưa ra để huy động vốn có nội dung như thế nào, yếu tố gian dối để chiếm đoạt tài sản thể hiện thông qua các tài liệu chứng cứ nào để chứng minh tội phạm.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy bị can đã đưa ra thông tin gian dối nhằm mục đích huy động vốn trái phép rồi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, lúc này hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Và nếu kết quả điều tra cho thấy bị can đã chiếm đoạt số tiền từ 500 trở lên đồng trở lên, sẽ có thể phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đây là khung hình phạt cao nhất của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Ngoài việc làm rõ hành vi vi phạm, xác định trách nhiệm pháp lý, cơ quan điều tra cũng tiến hành làm rõ dòng tiền, làm rõ việc sử dụng số tiền huy động được, tiến hành các biện pháp ngăn chặn để phong tỏa tài khoản, tiền, tài sản của bị can, của doanh nghiệp và những người có liên quan nhằm thu hồi tài sản để tra lại cho bị hại" – ông Cường thông tin.