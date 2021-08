Bà Rịa – Vũng Tàu: "3 tại chỗ" an toàn, giữ "vùng xanh" trong khu công nghiệp

Giữ "vùng xanh" cho doanh nghiệp

Gần 1 tháng qua để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã có gần 300 doanh nghiệp với gần 30.000 lao động đang thực hiện "3 tại chỗ". Ngoài ra còn có trên 100 doanh nghiệp với hơn 10.000 người đang thực hiện "1 cung đường, 2 điểm đến". Các doanh nghiệp, khu công nghiệp đang ngày càng tăng cường, siết chặt các phương án phòng chống dịch để đảm bảo an toàn, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất.

Công nhân tại các công ty ở Bà Rịa - Vũng Tàu được giãn cách và thực hiện nghiêm 5K (Ảnh: Minh Hưng)

Theo nhiều doanh nghiệp, các phương án đưa ra, đa số đều là giãn cách công nhân trên xe đưa đón, phân xưởng, nơi ở,… Đồng thời, 1 tuần thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 từ 1-2 lần để sớm phát hiện, khoanh vùng F0 (nếu có) nhằm kịp thời xử lý. Các địa phương có nhiều doanh nghiệp "3 tại chỗ" tập trung chủ yếu ở thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, TP. Vũng Tàu,…

Đại diện Công ty TNHH nguyên liệu thức ăn chăn nuôi CJ Việt Nam (thị xã Phú Mỹ) cho biết, trong bối cảnh hiện nay, để đảm bảo an toàn cho công nhân. Mỗi ngày, công ty càng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp và quy định về phòng, chống dịch.

Khu công nghiệp tại huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu luôn cố gắng giữ được "vùng xanh" (Ảnh: Minh Hưng)

Lãnh đạo công ty luôn đưa ra các giả thuyết về lây nhiễm sau đó nâng cao các phương án phòng chống dịch. Ví dụ như, về khâu giao nhận hàng hoá, công ty phải bố trí khu nhà chờ cho tài xế các xe vận chuyển hàng hóa. Khi vào công ty, xe phải qua khu vực khử khuẩn riêng để tránh đưa mầm bệnh vào công ty. Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng đều đặn 3 ngày/lần thực hiện test nhanh cho công nhân để sàng lọc, xem xét sức khoẻ của công nhân.

Quan tâm đời sống công nhân

Tương tự, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ) công tác phòng chống dịch cũng được đưa lên hàng đầu. Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã sắp xếp cho công nhân có khu vực ăn ở riêng nhằm làm việc luôn tại công ty từ những ngày đầu Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng phương án 3 tại chỗ cho các doanh nghiệp. Đến nay nhờ việc áp dụng nghiêm 3 tại chỗ, doanh nghiệp vẫn nằm ở mức an toàn, là "doanh nghiệp xanh" trong khu công nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng từng thị sát doah nghiệp cảng thực hiện "3 tại chỗ " ở thị xã Phú Mỹ (Ảnh: Minh Hưng)

Chị Hoàng Thị Vinh - công nhân của Nhà máy Đạm Phú Mỹ - cho biết, nhà chị ở cách công ty 5km. Nhưng chị Vinh tự nguyện vào công ty để thực hiện "3 tại chỗ' để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và đồng nghiệp. Tại đây, chị Vinh được lo ăn, ở, sinh hoạt đầy đủ và được theo dõi, đảm bảo an toàn sức khoẻ nên rất an tâm.

Mỗi ngày, sau giờ làm việc, cuộc sống của chị diễn ra như ở nhà, chỉ là xa gia đình, xa con gái nên chị Vinh cũng có những nỗi buồn riêng. "Công ty cũng quan tâm đến công nhân và cho công nhân được đóng góp các ý kiến để xây dựng mô hình 3 tại chỗ ngày càng hoàn thiện hơn. Hầu hết mong mỏi của anh chị em công nhân đều được công ty hỗ trợ, đáp ứng để mọi người an tâm công tác. Tôi thấy hiện tại chúng tôi đều được an toàn trong đại dịch đó là một điều may mắn" - chị Vinh chia sẻ.

Mô hình "3 tại chỗ" ở Công ty CP xây lắp dầu khí miền Nam ALPHAPHA ECC (Ảnh: Minh Hưng)

Theo ông Vũ Văn Đảo - Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây lắp dầu khí miền Nam ALPHAPHA ECC: Công ty đã vận động anh chị em công nhân ở lại công ty để làm việc. Lãnh đạo công ty luôn động viên tinh thần anh chị em công nhân chấp nhận ở lại vì công ty. Mọi sinh hoạt của công nhân đều được doanh nghiệp triển khai đầy đủ, không để ai lo lắng, thiếu thốn.

Ban giám đốc thường xuyên động viên tinh thần công nhân 3 tại chỗ và cũng đôn đốc nhà bếp nấu những bữa cơm ngon để công nhân cảm thấy ấm áp như ở nhà, đỡ phiền lòng trong những ngày xa gia đình. Bên cạnh đó để phòng rủi ro trong doanh nghiệp, công ty cũng phân chia nơi ở làm 4 khu vực để nghỉ ngơi. Nếu lỡ khu vực này bị ảnh hưởng thì công nhân khu vực khác vẫn có thể làm việc.

Ông Phan Lê Hân - Trưởng phòng doanh nghiệp - Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - cho hay: Tính đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đang thực hiện tốt mô hình "3 tại chỗ" và "1 cung đường, 2 điểm đến". Đây là giải pháp cấp thiết để thiết lập các "vùng xanh" trong KCN, duy trì hoạt động sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa.

"Để tiếp tục bảo vệ "vùng xanh" tại các KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã liên tục yêu cầu DN thực hiện nghiêm 5K nhất là khâu giãn cách.

Đồng thời thường xuyên xét nghiệm Covid-19 cho công nhân để sàng lọc SARS-CoV-2. Ban quản lý cũng đã đưa ra những mong muốn về tiêm vaccine cho công nhân để tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sớm phân bổ vaccine tiêm chủng cho công nhân"- ông Hân nói.